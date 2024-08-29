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Новини
24 052 11

Нацбанк заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян

гривня

Національний банк України заборонив суб’єктам господарювання отримувати готівку від громадян за розрахунками, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Відповідна постанова правління НБУ №100 від 23 серпня "Про затвердження змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" набирає чинності сьогодні, 29 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою", – пояснили у Нацбанку.

Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

Очікується, що запровадження такого обмеження сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів.

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Крім того, Національний банк своєю постановою №101 від 23 серпня оновив порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Зокрема, тепер надавачі платіжних послуг зобов’язані в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання. Тобто видача готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі).

Обидві постанови передбачають шість місяців перехідного періоду для перегляду, актуалізації, переукладання та укладання договорів відповідно до нових вимог регулятора.

Автор: 

гроші (539) НБУ (9266) відмивання грошей (292) грошові перекази (196)


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Топ коментарі
+5
Так их,убивай экономику и свободу торговли,медальки "за образцовую службу путину" уже вас ждут.
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29.08.2024 12:27
+5
Як само вони тебе задовбали? Прийшли у твій дім та вимагали щось купити?
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29.08.2024 13:27
+2
Ну що ж, бухгалтери глиняної ще мають трохи часу та вільного місця в багажнику
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29.08.2024 11:27
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Ну що ж, бухгалтери глиняної ще мають трохи часу та вільного місця в багажнику
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29.08.2024 11:27 Відповісти
Тобі нема про що написати до виконання плану по вкидам ?
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29.08.2024 15:29 Відповісти
Хвилиночку! А на електронних барахолках на зразок OLX, Shffa.ua так теж прокатить? Бо ці лохотронщики вже всю Україну задовбали. Податків від продажу вони не платять, гроші в кишені кладуть. Барахольна помийка, та й годі!
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29.08.2024 11:35 Відповісти
На олх на 90% продають вживані речі, або дешевий шайс, які в цивілізованих країнах викидають, навіщо оподатковувати? В Україні достатньо ввести податок на майно (багатство), бо прослідкувати його походження і оподаткувати доходи на його придбання майже неможливо.
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29.08.2024 12:22 Відповісти
Як само вони тебе задовбали? Прийшли у твій дім та вимагали щось купити?
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29.08.2024 13:27 Відповісти
ваш amazon (та ще там шось у вас подібне є, не пригадаю зараз) така сама "барахолка" низькопробною китайщиною зі аферистичними схемами, так що не понтуйся!
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29.08.2024 20:34 Відповісти
Так их,убивай экономику и свободу торговли,медальки "за образцовую службу путину" уже вас ждут.
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29.08.2024 12:27 Відповісти
Чим далі в ліс, тим більше підарасів !
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29.08.2024 17:11 Відповісти
по факту фопи вже не можуть отримувати на приватну карту, лиш на ту що відповідає фопу, жодних МОНО!!!
чи я не правий?
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29.08.2024 20:36 Відповісти
Очікується, що запровадження такого обмеження сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу

Створюють видимість боротьби з корупційними схемами
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29.08.2024 20:38 Відповісти
виживуть лише оптові продавці малини
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29.08.2024 23:10 Відповісти

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