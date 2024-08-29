Нацбанк заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян

Національний банк України заборонив суб’єктам господарювання отримувати готівку від громадян за розрахунками, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Відповідна постанова правління НБУ №100 від 23 серпня "Про затвердження змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" набирає чинності сьогодні, 29 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою", – пояснили у Нацбанку.

Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

Очікується, що запровадження такого обмеження сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів.

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Крім того, Національний банк своєю постановою №101 від 23 серпня оновив порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Зокрема, тепер надавачі платіжних послуг зобов’язані в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання. Тобто видача готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі).

Обидві постанови передбачають шість місяців перехідного періоду для перегляду, актуалізації, переукладання та укладання договорів відповідно до нових вимог регулятора.