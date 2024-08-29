Фонд держмайна виставив на продаж виробника протезів у Полтаві за 18 мільйонів

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного комерційного підприємства "Полтавське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство".

Про це голова Фонду Віталій Коваль повідомив у Telegram.

Стартова ціна підприємства становить 18,45 млн грн (без ПДВ), приватизаційний аукціон заплановано на 10 вересня.

Підприємство займається виготовленням протезів, ортезів, ортопедичного взуття, бандажів та інших виробів медичного призначення.

Коваль уточнив, що наразі там працює 94 фахівці, потужності знаходяться у Полтаві, Сумах та Кропивницькому. Загалом йому належить нерухомість площею понад 8,5 тис. квадратних метрів та понад 1 га землі.

На думку голови ФДМУ, приватизація виробника протезів дозволить підприємству залучити інвестиції та збільшити обсяги виробництва.

"Головна умова приватизації: збереження профілю діяльності впродовж 10 років, забезпечуючи виробництво протезів та інших виробів медичного призначення. Покупець не має права звільняти працівників протягом 6 місяців", – додав Коваль.

Що відомо про приватизацію виробників протезів?

Як повідомлялося, Фонд державного майна вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.

У травні 2024 року Фонд держмайна виставляв на продаж єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 11,4 млн грн, але торги не відбулися.

У червні ФДМУ також виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс комунального підприємства "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" за 115 млн грн. Але торги також не відбулися.