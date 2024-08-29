Євросоюз досі не може розблокувати 6 мільярдів євро на військову допомогу Україні через вето Угорщини, – Боррель

Країнам ЄС варто розглянути шляхи, як розблокувати виділення 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), призначені для компенсації військової допомоги, що була надана Україні країнами-членами Євросоюзу.

Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, передає Укрінформ.

"Я знаю, що є певні коливання у певних країн-членів. Ми все ще маємо 6 мільярдів євро, що заморожені на поточних рахунках (в межах ЄФМ, – ред.), які не можуть бути використані для компенсацій підтримки, що вже була надана Україні від деяких країн-членів. Я буду шукати шляхи для обходження цього вето від однієї країни-члена, яке не є прийнятним", – заявив Боррель.

Як повідомлялося, ще понад рік тому, у травні 2023 року, Борель вже обіцяв знайти рішення, яке дозволить розблокувати виділення Україні восьмого траншу військової підтримки з ЄФМ у розмірі 500 млн євро попри позицію Угорщини. Однак цього досі не вдалося зробити.

Крім того, Угорщина блокує погоджене у березні 2024 року рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру, який використовується для фінансування закупівлі зброї для України.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.