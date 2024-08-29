"Ціль – зруйнувати стереотипи": найбільша компанія України робитиме ставку на профтехосвіту

Група "Метінвест" планує відновити програми з професійної орієнтації у профтехах і закладах середньої освіти, призупинені через війну.

Про це директорка департаменту з підбору, адаптації та розвитку персоналу "Метінвесту" Світлана Судакова заявила на освітній конференції в Києві, присвяченій питанням навчання в умовах війни, відновленню доступу до освіти та реформі профільної середньої освіти.

Зокрема, панельна дискусія "Профтехи майбутнього" у межах конференції була присвячена обговоренню взаємодії між державою, профтехами й бізнесом і пошуку нових форматів співпраці. У дискусії взяли участь представники "Метінвесту", Interpipe і Kernel – трьох великих компаній, які співпрацюють із закладами професійної технічної освіти по всій Україні.

"Метінвест" має тривалі відносини з профтехами в кожному регіоні присутності компанії. Тому досвіду багато, але, на жаль, чимало проєктів із профорієнтації в профтехах, закладах середньої освіти та школах призупинено. Зараз вони всі чекають на свій час. Як тільки буде змога, ми відновимо проєкти. І продовжимо руйнувати стереотипи про те, що якщо дитина йде до профтеху, з нею щось не так або у неї немає перспективи", – наголосила у своєму виступі Судакова.

"Дитина має дізнатися більше про гірничо-металургійні професії, розуміти, як це працює, як їх опанувати, й, найголовніше, що буде далі. Тобто, бачити перспективу й нові можливості", – додала вона.

Очільниця департаменту "Метінвесту" зауважила, що наразі в компанії відкрито 4 тисячі вакансій, і велика кількість з них доступна для молоді.

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Модератор дискусії, заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній розповів, що відвідував профтехи, з якими співпрацює Група "Метінвест".

"Ми спробуємо по-іншому підійти до налагодження співпраці з бізнесом. Це наш ключовий стейкхолдер, партнер і клієнт. І спробуємо сфокусувати наступний рік на тому, щоб форматів партнерства, і, як наслідок, працевлаштування, стало набагато більше", – сказав Завгородній.

Як повідомлялося, "Метінвест" заснував приватний гірничо-металургійний університет – "Метінвест Політехніка". Цьогоріч він випустив перших фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями: 143 магістри тепер можуть працювати у всіх куточках світу. Також виш планує надавати студентам в Україні можливості для міжнародного стажування: вже розпочато пілотний проєкт міжнародних стажувань.