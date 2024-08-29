Правоохоронці прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго" через ремонт труб у 2016 році, – КМДА

У четвер, 29 серпня, правоохоронці проводять обшуки на території комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Підставою для слідчих дій стало звинувачення щодо посадових осіб "Київтеплоенерго" у нібито привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вул. Антоновича ще в 2016 році, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

З огляду на це у КМДА зауважують, що на той час паливно-енергетичний комплекс столиці обслуговувало ПАТ "Київенерго". КП "Київтеплоенерго" на той час не існувало, мережі в його управління передали лише після 2018 року.

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Слідчі стверджують, що під час проведення ремонту привласнили кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, залучені Київською міською державною адміністрацією на реконструкцію теплових мереж.

У КМДА зазначають, влада міста підписала відповідний меморандум з ЄБРР лише в 2018 році, а через воєнний стан місто досі не отримало кошти за цим кредитом.

Відтак міська влада вважає звинувачення щодо КП "Київтеплоенерго" безпідставними.