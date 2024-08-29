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Новини
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Правоохоронці прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго" через ремонт труб у 2016 році, – КМДА

киевтеплоэнерго

У четвер, 29 серпня, правоохоронці проводять обшуки на території комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Підставою для слідчих дій стало звинувачення щодо посадових осіб "Київтеплоенерго" у нібито привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вул. Антоновича ще в 2016 році, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

З огляду на це у КМДА зауважують, що на той час паливно-енергетичний комплекс столиці обслуговувало ПАТ "Київенерго". КП "Київтеплоенерго" на той час не існувало, мережі в його управління передали лише після 2018 року.

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Слідчі стверджують, що під час проведення ремонту привласнили кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, залучені Київською міською державною адміністрацією на реконструкцію теплових мереж.

У КМДА зазначають, влада міста підписала відповідний меморандум з ЄБРР лише в 2018 році, а через воєнний стан місто досі не отримало кошти за цим кредитом.

Відтак міська влада вважає звинувачення щодо КП "Київтеплоенерго" безпідставними.

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КМДА (863) Київ (4678) обшук (605) Київтеплоенерго (185)


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До великого крадівництва питань немає?
І яйця по 17 не муляють?
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29.08.2024 14:13 Відповісти
Почекай ці уйобки ще за Ющенка візмуться.
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29.08.2024 14:19 Відповісти
У Києві можна перевіряти все що завгодно і за будь-який час, не помилишся, злодійський Закон про відкат діє і хто його не виконує, звільняють одразу.
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29.08.2024 14:22 Відповісти
І сміх і гріх! Тaм, зaдaє Потужний Нелох схід Укрaїни, розікрвши 38 мільярдів, виділених нa фортифікaції для зaхисту ЗСУ, a вони щось будуть шукaти в Києві зa 2016 рік.
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29.08.2024 14:33 Відповісти
А в нас це така улюблена забава - бити по хвостах))
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29.08.2024 14:35 Відповісти
Нехай і в укренерго завітають, як шо не в долі.
Там дуже багато цікавого.
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29.08.2024 15:17 Відповісти
так!!! І ще до Євро-реконструкції!! Там теж багатенько є.
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29.08.2024 15:54 Відповісти
Оперативно спрацювали... А то що зараз, під час війни, пиз...ть лярдами коли будуть "розслідувати?"
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29.08.2024 16:47 Відповісти

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