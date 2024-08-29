Екстрені відключення електроенергії почалися у Києві та 11 областях, – "Укренерго"

У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та частково Донецькій областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково", – додали в компанії.

В компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Як повідомлялося, раніше сьогодні через збільшення споживання електроенергії у низці областей збільшили обсяги відключень світла – три черги споживачів відключають вже з 7:00 ранку, хоча раніше такі обмеження планували з 15:00.

Напередодні в "Укренерго" прогнозували, що сьогодні вдасться зменшити обсяги відключень. Зокрема, відключення трьох черг одночасно планували з 15:00 до 22:00, а в інші години мали застосовувати дві черги.