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Комітет Гетманцева схвалив оновлений законопроєкт про підвищення податків. Що він передбачає?

гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, рекомендував ухвалити у першому читанні урядовий законопроєкт №11416-д про підвищення податків.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він уточнив, що доопрацьованим законопроєктом передбачається:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку третьої групи;
  • встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.
  • визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
  • встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
  • щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

"Окрім того, передбачається розробка окремого законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони", – додав Гетманцев.

Заступник голови Комітету Ярослав Железняк ("Голос") уточнив, що під час обговорення законопроєкту відбулася дискусія щодо пропозиції відмовитися від підвищення податку на надприбутки банків.

"Була тяжка дискусія по вилученню норми про податок 50% на банки. Депутати виступили за. Проти виступив НБУ, Мінфін та, говорять, категорично проти МВФ. Говорять, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року. Домовились повернутися до цього у другому читанні", – написав Железняк у Telegram.

Він додав, що у схваленій версії законопроєкту повернули запровадження військового збору у розмірі 1% для юросіб, які використовують третю групу спрощеної системи оподаткування.

Як повідомлялося, напередодні Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн. 

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1668) податки (2417) Податковий кодекс (231) парламент (1948) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+26
гетьманцев, як вірний посіпака рашиста сівковича з благословення обрізаного добива неньку
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29.08.2024 15:50
+16
Є непристойна приказка - плили плили , а на березі вср@лись

хтось цього ідіота вже повісять на елі .
а ведь ця цука знає , що якщо курку ободрати, то вона яек нести не буде
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29.08.2024 15:44
+14
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду завжди платили малу зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
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29.08.2024 15:47
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29.08.2024 15:42 Відповісти
А як же! Треба ж оновлювати яхти!
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29.08.2024 15:43 Відповісти
Дай посилання на яхту Гетьманцева - чекаю.
Можеш навіть яхту любого українця при владі дати посилання.
Яхту медведчука та путіна - не пропонувати. Чекаю, друже.
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29.08.2024 16:23 Відповісти
Я тобі краще дам посилання на хату під солом"яною стріхою Гетьманцева. Та на його закриті рахунки у банку.
Скажи, ти придурок чи прикидаєшся? Чи може ти той, кого Гетьманцев поплескав членом по твоєму дурному лобєшніку?
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29.08.2024 17:22 Відповісти
Він і є гетьманцев 🤣🤣🤣
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29.08.2024 20:47 Відповісти
Є непристойна приказка - плили плили , а на березі вср@лись

хтось цього ідіота вже повісять на елі .
а ведь ця цука знає , що якщо курку ободрати, то вона яек нести не буде
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29.08.2024 15:44 Відповісти
Вимушений крок після того як ліліпутін в декілька разів підвищив податки для кацапів
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29.08.2024 16:26 Відповісти
путіну надходить міжнародна допомога на мільярди доларів? Чи може йому хтось надає безоплатно зброї, гум та іншої допомоги на мільярди доларів?
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29.08.2024 19:39 Відповісти
Ви шарите в економіці як корова у балеті
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29.08.2024 20:48 Відповісти
то сарказм від нього був, видаліть претензійний коментар, прошу..
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29.08.2024 20:51 Відповісти
Про корову?
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29.08.2024 21:00 Відповісти
про підвищення податків на сраші
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29.08.2024 21:03 Відповісти
Я про це не писала. Я взагалі новини із раши не дивлюсь. Мені новин з ЕС вистачає
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29.08.2024 21:11 Відповісти
ваш коментар про "корову", на коментар https://biz.censor.net/user/171341 про підвищення податків на сраші
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29.08.2024 21:28 Відповісти
Нееть , я права .
«Вимушений крок після того як ліліпутін в декілька разів підвищив податки для кацапів «

Геттманцев пливе в форваторі російських законів ?
З точки зору економіці , підвищення податків веде до падіння доходів .
Україна нафтою і газом не торгує . Люди- самий головний потенціал і їх треба берегти. 5/10 от Балашова - хороша ідея. А геттманцева на гиляку - теж не погана.
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29.08.2024 22:40 Відповісти
а чого ви за всіх говорите.? Уукраїнці не проти заходів які пропонує уряд України. чи ви тут по завданню ФЄ ЄС БЕ?
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29.08.2024 16:46 Відповісти
не смішіть яйця колишнього урядовця Рєзнікова
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29.08.2024 20:04 Відповісти
а ви чого за всіх говорите?
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29.08.2024 20:06 Відповісти
Нееть , я по завданню Монако Люксембурга і ОАЕ . Вони прекрасно живуть с нульовими податками. 🤣🤣
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29.08.2024 20:50 Відповісти
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду завжди платили малу зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
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29.08.2024 15:47 Відповісти
а нема надприбутків!! відкати то не прибутки, якось так..
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29.08.2024 20:07 Відповісти
гетьманцев, як вірний посіпака рашиста сівковича з благословення обрізаного добива неньку
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29.08.2024 15:50 Відповісти
Так . Багато ТОВ вже переїхали до Европи , зареєстрували фірми , відкрили підприємства і платять податки цім країнам.
А ЦУКА ГЕТЬМАНЦЕВ виконує завдання хремля і далі видавлює успішних підприємців із України
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29.08.2024 20:53 Відповісти
Я вже нарахував що ціни виростуть на 30% ..І хто купуватиме ? Ніхто і тоді і платити з чого ?
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29.08.2024 15:52 Відповісти
там була стаття нещодавно, що імпорт авто зріс втричі, а ще завозять навіть не звичні нам колись бляхи 10-річної давності, а... коротше подивіться на вулиці які автівки....
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29.08.2024 20:10 Відповісти
Це авто мафія - за це садити треба і геттманцева і найема . ЦУКА Найем по завданню АВТОМАФІОЗІ зруйнував закон про нульове розмитнення і зараз авто українці мають покупати у спекулянтів .
виходить що СТАРЕ авто із ЕС НА 5-10 тис евро дороже, чем в ЕС.

І ЦЕ МИ ЙДЕМО У ЕС? А закон про евробляхи Южанина с Васадзе списали с россійського закону .

І ЦЕ ТІ ЦУКИ ДУМАЮТЬ ПРО ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ?
ПОЗОР
І вони хочуть щоб українці повертались і при ростаможці за свої евро авто ще сплачували СПЕКУЛЯНТАМ по 5-10 тис евро ?????
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29.08.2024 20:59 Відповісти
Книги не пробували читати по економіці елементарні. Те що ви пишете, це помилка оглядача, тупа і не обдумана. Бо ви бачите авто які їдуть, а які стоять по гаражах ви не бачите, а вони є і вони їздили. І прикол в тому, що чим бідніше люди житимуть, то багатші авто будуть лишатися на дорогах, бо у багатих в останніх лишаться гроші. А простий Ланос, Жигуль і т.д. не буде чим заправити і вони стоять вдома, і прикол в тому, що таких більшість і їх не видно просто, бо вони не їздять.

Це ж елементарна економіка.

По заправках видно хто працює, то машин стало менше, дешевші машини стали набагато рідше їздити і заправлятися, бо люди стали біднішими і на дешевших авто стали їздити менше, а багатші як їздили, так і їздять + у них БРОНЯ офіційна на тих Крузаках, Теслах, Поршах і т.д.

От і складається враження, що одні круті тачки, бо дійсно що зараз тільки мажори чи багатші люди і можуть дозволити собі кататися.

У багатьох пенсіонерів є і гаражі і авто в гаражах, але вони тупо нема чим заправити те авто, і якщо і їдуть десь, то раз у місяць і таких дуже багато, але ж їх не видно, ви ж бачите тільки круті авто на дорогах.

Сильна економіка, коли на вулицях різні авто, а не тільки круті, бо люди і не багаті можуть дозволити собі їздити, навіть на дешевому авто. А коли на вулицях в більшості тільки круті тачки, то це погані новини і сигнали від економіки, це значить велика частина населення просто у бідності і вони банально сидять десь і не мають за що заправити авто.
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30.08.2024 12:07 Відповісти
так все ви вірно пишете про "броньовані" автомобілі, під час війни, от подумайте звідки гроші беруться! бо про корупцію і щахрайські схеми ви щось книжки не прочитали...
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30.08.2024 12:50 Відповісти
Так, все так, але це не показник збагачення населення не разу. Середній чек по магазинах зменшився. Кому війна, а кому бізнес. Нажаль.

І чим бідніше буде ставати населення, тим дорожчі авто будуть лишатися на дорогах.

Проблема що про шахрайські схематози знать у владі і ефективно використовують, один катлєта на дельту кол центри ставив, і що йому зробили? нічого. Для себе я багато знаю, от тільки знаючих нікуди не пустять, бо вони поламають всі схематози, мене 3 рази особисто звільняли з робіт, коли я не захотів мутити і протягувати схематози.
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30.08.2024 13:20 Відповісти
Все вірно!!! От нащо я й натякав, зверху бачите ту рожу в заголовку... от він один з таких
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30.08.2024 13:23 Відповісти
Сумно, що саме така вибудовується у нас зараз держава і гинуть за неї більше ті, що їх старі автівки ми не бачим на вулицях, в тому числі тому, що їх власники на фронті.
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30.08.2024 13:26 Відповісти
Нажаль так і є, нажаль.
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30.08.2024 13:27 Відповісти
І так щоб Янєлоху не псували прес-конференцію незручними запитаннями, то «обипування гуся» схавалили після неї. Як вам «прості рішення» від клоуна, 73%? При Порошенку гірше було?
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29.08.2024 15:54 Відповісти
Дави їх, вован, дави (с)
Не бажали думаТИ...
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29.08.2024 15:55 Відповісти
А шо воно там говорило за створення "Спецфонду"...?!
Чи це збільшення з 1 до 10% ВС так само піде в Держбюджет де його влада і "розпиляє"..?!
І чому для 3 групи лише 1%...?!
Там нормальні обороти,можна було б хоча б 5%...
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29.08.2024 16:09 Відповісти
Мало їм, треба більше яхт і маєтків в Монако ...
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29.08.2024 16:19 Відповісти
для фопів згодна, дивно, що фопи не платили військовій збір ні з 15 року, ні, навіть з 22..., підвищення для фізосіб з 1,5 % до 5, це і є тому що фопи не сплачували цей податок 10 років..., це занадто...
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29.08.2024 16:34 Відповісти
мародерство зєлєнскіх піаністов не знає меж...
лохторат 2019, ну як вам ваш Вирок-2019?...- хуже нє будєт? ілі вИ нє етага хатєлі?.. ідіоти..
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29.08.2024 16:52 Відповісти
А шо, ********* сподобається. Так, ********?
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29.08.2024 17:07 Відповісти
Вбивав кадирівців? Кажи чесно
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29.08.2024 17:16 Відповісти
Не знаю, чи є серед слуг хоч один депутат якому б народ бажав довгого життя?!
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29.08.2024 17:22 Відповісти
На все що у комітеті ім. Гєтьманцева спромоглися, так це дуже потужно обдристатися у розрахунках надходжень після цієї потужної частини податкової реКформи. Про...бались всього навсього на 100 млрд. грн. Мінфін задніх не пас, пр...яб героїчно чи то не побачив, чи то забув про нього сказати. В Мінекономіки теж не відставали, забули чомусь повідомити скільки ФОПів після цього трешняка закриється і як сказав один класик "тихенько підуть у ліс (тінь)", і яким чином це бл...дь вплине взагальному на економічну ситуацію так десь через рік. Асоціації місцевих рад набрила в свої ротики чи то води, чи то гівна і теж героїчно відмовчуються. В ОПі потужно саме зараз знімають вечірній відосик "лідєра всєя вселєннай" про те, як ми всіх перемагаємо. Хтось везе в кабмін багажник валюти. Татаров на Борщагівці десь досі мочить чеченців. І тільки ФОПи на базарах країни в ах....ї від двіжухи.
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29.08.2024 17:19 Відповісти
Ахаха а де податок на розкіш ? Я так дивлюсь у них план як можна більше накрасти зараз і втікти. Бо єдине до чого ці всі нові податки призведуть, це 99% перехід бізнесу в тінь. Ох тільки кордони відкрийте, жодна жива душа в цій державі не залишиться з такими "менеджерами"
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29.08.2024 17:26 Відповісти
У нас був колись банкір Шевченко - чистісінький юдей з українським прізвищем. Є Бойко. Така ж тварюка. А тепер ще й "Гєтьманцєв" зявився... Легіон...
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29.08.2024 17:38 Відповісти
Это тоже,когда придет время,легко убежит через приднестровье к своей семейке в Париж или все таки агента сивковича не посмеют выпустить?
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29.08.2024 17:49 Відповісти
Ну, хоть паржом !
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29.08.2024 17:52 Відповісти
Гетьманцев і Ко передбачають, що тепер бізнес точно ляже, і економка теж ляже поруч.
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29.08.2024 18:06 Відповісти
чмо про-кацапське!
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29.08.2024 19:19 Відповісти
Може спочатку потрібно так зробити, щоб не заробляли на крові, возячі по 4,7 мільона евро у баганиках, на яйцях по 17 грн, на фортефікаційних спорудах, ***********, яких не вистачає, а потім і податки підіймати, тому що скількі б населення не плптило чиновники все рівно все вкрадуть, але ФСБешному офшорщику Гетьманцеву помічнику Сивковича потрібно у людей забрати собі останній кусок хліба, а чому тут дивуватися - це-ж нащадки тих більшовиків, які влаштовували в Україні голодомор в 30-х роках.
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29.08.2024 19:30 Відповісти
А кого цей мудень з татаровим вбивав?
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29.08.2024 19:33 Відповісти
Я думаю настав таки час потрясти гандонцева, та спитати його про лобіювання інтересів міжнародних компаній, придушення національного виробника, за які засоби живе його сім'я закордоном і т.д. а то щось він розпоясався
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29.08.2024 22:10 Відповісти
А передбачає це все просто-з першого вересня чи жовтня ФАКТИЧНА ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА ЗМЕНШИТЬСЯ ДО 1000ГРИВЕНЬ В ЛЮДЕЙ... це ж уроди могли підняти на 3.5 відсотка ЄСВ було б те ж саме ,але за рахунок ахметова,ні суки -все за рахунок роботяги.Гетьманцев зі своїми дітьми буде проклятий до десятого коліна ..як він Бога не боїться...влада зелених мародерів завтра закінчиться,а Божа кара ні....
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30.08.2024 08:18 Відповісти
Гетьманцев це ворог України ще може більший ніж рашисти .На протязі своєї каденції він планомірно вбиває економіку країни. Де дивиться СБУ - він 100% людина сівковича і працює на рашку. Якщо не може з ним розібратись СБУ то може нам треба його судити народним судом поки не втік за кордон. Всі прек расно знають, що для зелебола, виконуючого обовязки президента єрмак . і вся шобла депутати і КМ і решта не зацікавлені щоб війна закінчилась бо вони на ній заробляють. Так само ця вся шобла не хочуть в ЄС тому що там їх крильця побрізають. їх мета здати Україну але подовше щоб ще грабувати.. Правильно сказав Хмара - це ліквідатори України.
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30.08.2024 11:15 Відповісти

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