Мобільний оператор Vodafone отримав 2 мільярди гривень прибутку за пів року

ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, за перші шість місяців 2024 року зменшило чистий прибуток на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 1,95 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні оператора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, згідно з фінансовим звітом, виручка "Vodafone Україна" збільшилася на 13% – до 11,71 млрд грн.

Зазначається, що показник OIBDA (Operating Income Before Depreciation And Amortization – аналітичний показник, що означає операційний дохід до вирахування зносу основних засобів і амортизації нематеріальних активів) компанії збільшився на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6,41 млрд грн. Показник маржа OIBDA несуттєво скоротився – на 2,3 відсоткових пункти (в.п.), до 54,7%.

У компанії уточнили, що зниження чистого прибутку на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року зумовлено коливанням валютного курсу.

"Vodafone Україна" відзначає збільшення кількості клієнтів мобільного зв'язку за рік на 4,1% – до 15,9 млн на 30 червня 2024 року.

Уточнено, що понад 2 млн абонентів залишаються за кордоном і продовжують користуватися послугами компанії.

Нагадується, що на початку липня 2024 року сім українських і 22 європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку України та інших країн Європи підписали спільну заяву про продовження доступного роумінгу для підтримки України на наступні 12 місяців.

Згідно з пресрелізом, у другому кварталі ARPU (Average Revenue Per User – середній дохід на одного користувача) компанії зріс на 4,1% – до 115,8 грн на місяць зі 108,4 грн у першому кварталі.

Крім того, в першому півріччі 2024 року обсяг капіталовкладень "Vodafone-Україна" становив 2,12 млрд грн. Пріоритетні напрями: енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку, розширення ємності мережі мобільного зв'язку, будівництво мереж фіксованого доступу до інтернету на базі сучасної технології GPON.

Загалом за минулі 2,5 року повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 11,36 млрд грн.

Vodafone також у травні цього року розпочав тести indoor-рішення 5G, яке компанія побудувала спільно з Nokia в Івано-Франківську на території інноваційного центру "Промприлад".

"Vodafone Україна" – українська телеком-компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв'язку та інтернету.

З грудня 2019 року "Vodafone Україна" входить до складу NEQSOL Holding – диверсифікованої групи компаній, що працюють в енергетичній, телекомунікаційній, високотехнологічній та будівельній галузях.