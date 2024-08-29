Спецпрокуратура відсудила на користь Міноборони стрілецький стенд у Львові за майже 6 мільйонів

Львівська спеціалізована прокуратура в суді витребувала на користь Міністерства оборони України понад 10 будівель і споруд стрілецького стенду у Львові вартістю майже 6 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

"Прокурори довели в суді першої та апеляційної інстанції, що більше 512 квадратних метрів приміщень, вартістю майже 6 млн грн, вибули із власності оборонного відомства у 2005 році на підставі незаконного розпорядження районної адміністрації, а згодом були перепродані третій стороні", – сказано в повідомленні.

Суд підтвердив законність вимог прокуратури та задоволив її позовні вимоги.

Рішення суду набрало законної сили. Прокурори вживають заходів для повернення нерухомості законному власнику.

Раніше повідомлялося, що аграрна компанія ТОВ "Надія" приватизувала готель Міноборони на Майдані Незалежності в Києві за 480 млн грн.