У Мінагрополітики анонсували компенсації аграріям за використання земель для будівництва укріплень
Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє кілька законодавчих змін для підтримки агровиробників.
Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з українськими сільгоспвиробниками.
За словами Висоцького, це, зокрема, компенсація витрат за використання сільськогосподарських земель для спорудження фортифікаційних укріплень. Так, Мінагрополітики пропонує щорічну виплату 12% нормативно-грошової оцінки за користування цими землями – це компенсуватиме орендну плату.
"По завершенню воєнного стану землі під фортифікації або викупити для суспільних потреб, або привести у стан для ведення сільськогосподарських робіт. Програму планується запустити наступного року", – сказав Висоцький.
Також розглядається можливість замороження кредитів агровиробникам з тимчасово окупованих територій, які продовжують працювати на підконтрольній території.
Щодо підтримки аграріїв на підконтрольній території, то серед основних програм: "Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з тваринництва та переробки – до 150 млн грн, також компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем.
Розмір допомоги складає не більше 26,5 тис. грн на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація. Заявку можна подати через Державний аграрний реєстр до 31 жовтня.
Висоцький також нагадав, що наразі вже діє низка державних програм підтримки аграріїв з прифронтових зон, а також надається допомога сільгоспвиробникам на підконтрольній території.
Для сільгоспвиробників з прифронтових територій діють такі програми:
- 30% знижка від "Укрзалізниці" на перевезення експортної сільгосппродукції зі станцій, які знаходяться в зоні активних або можливих бойових дій;
- гранти на розвиток садів та теплиць – до 10 млн грн або до 7 млн грн відповідно. Вже погоджено понад 200 заявок для підприємців із прифронтових територій;
- податкові пільги для аграріїв з територій активних бойових дій, де працюють реєстри. Аграрії автоматично звільняються від сплати податків на сільськогосподарські землі. Підготовлені законодавчі зміни для продовження цієї пільги;
- уряд ухвалив рішення про старт програми допомоги на один гектар для всіх аграріїв, які працюють у зоні можливих або активних бойових дій, де діють реєстри, незалежно від розміру їхніх ділянок. Зокрема, 2 тис. грн на 1 гектар для тих, хто працює в зоні активних бойових дій, 1 тис. грн – можливих бойових дій.
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