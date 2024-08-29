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Зростання прибутку на 502% та збитку – на 951%: Держстат назвав найприбутковіші та найзбитковші галузі за перше півріччя

гривня,гроші

Прибуток українських великих та середніх підприємств у першій половині 2024 року зріс на 49,7%, до 619,6 млрд грн, порівняно з січнем-червнем минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає LIGA.net.

Збитки підприємств зросли на 10,6% у річному вираженні, до 128,4 млрд грн за звітний період.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивним і становив 491,2 млрд грн (за січень-червень 2023 року також позитивний – 298 млрд грн).

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2024 року становила 25,7% (за січень-червень 2023 року – 25,5%).

Найбільше зростання прибутку до оподаткування в першому півріччі (до січня-червня 2023 року) зафіксовано в сільському, рибному та лісовому господарстві – 502%, освіті – 498%, професійній, науковій та технічній діяльності – 369%, будівництві – 103%.

Найбільше зростання збитків зафіксовано у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку – 951%, тимчасовому розміщенні та організації харчування – 179%, інформації та телекомунікації – 89%.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Автор: 

підприємство (91) прибуток (1802) Держстат (1428)


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Те все зростання - фігня, порівняно з прибутками від продажу малини!
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29.08.2024 21:27 Відповісти
Зростання прибутків у сільському господарстві хіба шо у бариг які в такий неврожайний рік скупляють за безцінь зерно у селян і вивозять з України без податків але отримують від держави повернення пдв
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30.08.2024 00:46 Відповісти

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