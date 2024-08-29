Зростання прибутку на 502% та збитку – на 951%: Держстат назвав найприбутковіші та найзбитковші галузі за перше півріччя
Прибуток українських великих та середніх підприємств у першій половині 2024 року зріс на 49,7%, до 619,6 млрд грн, порівняно з січнем-червнем минулого року.
Про це повідомляє Державна служба статистики, передає LIGA.net.
Збитки підприємств зросли на 10,6% у річному вираженні, до 128,4 млрд грн за звітний період.
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивним і становив 491,2 млрд грн (за січень-червень 2023 року також позитивний – 298 млрд грн).
Частка збиткових підприємств за січень-червень 2024 року становила 25,7% (за січень-червень 2023 року – 25,5%).
Найбільше зростання прибутку до оподаткування в першому півріччі (до січня-червня 2023 року) зафіксовано в сільському, рибному та лісовому господарстві – 502%, освіті – 498%, професійній, науковій та технічній діяльності – 369%, будівництві – 103%.
Найбільше зростання збитків зафіксовано у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку – 951%, тимчасовому розміщенні та організації харчування – 179%, інформації та телекомунікації – 89%.
Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль