Латвія продовжила термін дії тимчасових посвідок на проживання для українців до весни 2026 року

Департамент міграції Литви підтвердив рішення, що нова тимчасова посвідка на проживання, яка видається українським біженцям на підставі тимчасового захисту, діятиме до 4 березня 2026 року.

Таке рішення було прийняте на підставі ухваленого Європейською Радою рішення про продовження механізму тимчасового захисту українських військових біженців ще на рік та відповідної постанови уряду Латвії, передає Delfi.

За останніми даними, на сьогодні цифровий тимчасовий дозвіл на проживання в Литві, який діє на підставі тимчасового захисту, видано 44,92 тис. українських біженців.

Як зазначається, цей документ виданий їм до вищезгаданої постанови уряду, тому він дійсний до 4 березня 2025 року. Отже, після закінчення зазначеного терміну громадяни України мають подбати про зміну документа.

Тим українцям, які вже мають посвідку на проживання, що діє до 4 березня 2026 року, цього року його мінят не доведеться.

На початку серпня повідомлялося, що в Латвії знизилася підтримка прийому українських біженців.

Менш ніж половина або 48% жителів Латвії у віці від 18 до 75 років підтримують прийом українських військових біженців у Латвії. У березні 2024 року таких 60,1% мешканців, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив 52%, що свідчить про те, що після сплеску у березні підтримка статистично значно знизилася.