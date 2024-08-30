Поліцейські України та Польщі вилучили наркотиків на 600 мільйонів. Це смертельні дози для 4 мільйонів людей. ФОТО

Національна поліція України у співпраці з Центральним бюро розслідувань поліції Польщі провели масштабну операцію з ліквідації місць виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів. Правоохоронці вилучили синтетичний опіоїд метадон у кількості, яка дорівнює смертельним дозам для майже 4 мільйонів осіб.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"У межах операції поліцейські ліквідували найбільшу лабораторію синтетичних опіоїдів на території Польщі, де виробляли метадон у кристалічній формі, а також вісім мульти-лабораторій на території України та Польщі, де синтетичні катинони (мефедрон і Альфа-PVP) вироблялися разом з метадоном", – йдеться у повідомленні.

Збували "готовий" товар на території країн Європейського союзу та України через приватні логістичні компанії, методом із "рук в руки" та "мастеркладами".

Загалом було проведено обшуки на 38 об'єктах на території Польщі та України, де виробляли або зберігали контрольовані речовини, їх прекурсори, хімічні речовини та обладнання для виробництва.

Усього вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, дві тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, психотропів та прекурсорів за цінами "чорного" ринку становить понад 600 млн гривень, що еквівалентно $15 млн.

Поліціянти затримано сім членів картелю на чолі з організатором. Всі вони перебувають під арештом за рішенням суду.

Слідчі Нацполіції України повідомили п’ятьом особам про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України).

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.