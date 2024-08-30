Фонд держмайна запустив проєкт "Земельний банк": Оголошено перші аукціони на оренду державної землі

Фонд державного майна України (ФДМУ) запускає масштабний проєкт передачі в оренду державних сільськогосподарських земель на відкритих торгах у системі "Prozorro.Продажі".

Сьогодні, 30 серпня, оголошено 16 перших аукціонів, йдеться про земельні ділянки у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів, повідомляє пресслужба Фонду.

До кінця року планують виставити на електронні торги близько 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях України. Очікується, що цей проєкт дозволить аграріям отримати доступ до державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони.

Для реалізації проєкту ФДМУ створено ТОВ "Державний земельний банк" – першого державного оператора земель сільськогосподарського призначення, що на 100% належить державі.

Площа земельних ділянок, що здаватимуться в оренду на аукціонах, варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна земельна ділянка виставляється окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Для участі в аукціоні аграріям необхідно обрати лот, зареєструватися на електронному майданчику, сплатити внески та взяти участь у торгах. Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

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"Реалізація проєкту не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, а й наповнить бюджети різних рівнів. На першому етапі очікуємо надходжень у розмірі до 1 млрд грн, а при консолідації та залученні в обіг усіх державних сільськогосподарських земель, загальна площа яких сягає близько 800 тисяч гектарів, ця сума може зрости до понад 8 млрд грн", – розповів голова ФДМУ Віталій Коваль.

Як повідомлялося, Фонд держмайна створив ТОВ "Державний земельний банк" на базі держпідприємства "Фонд аграрних інвестицій".

Скільки земель залишилося у власності держави?

На початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га – у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га – у Мін'юсту; понад 40 тис. га – у інших міністерств.

Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).

Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га – саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.