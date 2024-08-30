Фонд держмайна запустив проєкт "Земельний банк": Оголошено перші аукціони на оренду державної землі
Фонд державного майна України (ФДМУ) запускає масштабний проєкт передачі в оренду державних сільськогосподарських земель на відкритих торгах у системі "Prozorro.Продажі".
Сьогодні, 30 серпня, оголошено 16 перших аукціонів, йдеться про земельні ділянки у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів, повідомляє пресслужба Фонду.
До кінця року планують виставити на електронні торги близько 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях України. Очікується, що цей проєкт дозволить аграріям отримати доступ до державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони.
Для реалізації проєкту ФДМУ створено ТОВ "Державний земельний банк" – першого державного оператора земель сільськогосподарського призначення, що на 100% належить державі.
Площа земельних ділянок, що здаватимуться в оренду на аукціонах, варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна земельна ділянка виставляється окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.
Для участі в аукціоні аграріям необхідно обрати лот, зареєструватися на електронному майданчику, сплатити внески та взяти участь у торгах. Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.
"Реалізація проєкту не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, а й наповнить бюджети різних рівнів. На першому етапі очікуємо надходжень у розмірі до 1 млрд грн, а при консолідації та залученні в обіг усіх державних сільськогосподарських земель, загальна площа яких сягає близько 800 тисяч гектарів, ця сума може зрости до понад 8 млрд грн", – розповів голова ФДМУ Віталій Коваль.
Як повідомлялося, Фонд держмайна створив ТОВ "Державний земельний банк" на базі держпідприємства "Фонд аграрних інвестицій".
Скільки земель залишилося у власності держави?
На початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".
Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га – у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га – у Мін'юсту; понад 40 тис. га – у інших міністерств.
Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.
Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).
Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га – саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.
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для цього у 2021 прийняли закон про можливість купівлі ОСГ земель іноземцями, а з 2022 закрили кадастрову мапу, щоб пересічні не бачили, хто тепер нові власники