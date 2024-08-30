"єЧерга" для автобусів: послугу розширили ще на чотири пункти пропуску
Міжнародні перевізники пасажирів можуть заздалегідь обрати час для перетину кордону у межах послуги "єЧерга" ще на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зокрема, послуга запрацює на таких пунктах пропуску:
- Смільниця – Кросьценко (Польща);
- Угринів – Долгобичув (Польща);
- Лужанка – Берегшурань (Угорщина);
- Малий Березний – Убля (Словаччина) доступний тільки для мікроавтобусів.
Зазначається, що рух автобусів у новій черзі, що має назву "За розкладом" почнеться з 2 вересня о 12:00, реєстрація у новий тип черги доступна з 12:00 30 серпня.
Поширюється цей функціонал як на регулярні, так і нерегулярні рейси.
Із 2 вересня "єЧерга" для вантажівок працюватиме вже на 20 пунктах пропуску.
Як повідомлялося, завдяки "єЧерзі" вже 70% автобусів заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі відповідно до попереднього онлайн-запису.
Будь ласка, зачекайте...
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