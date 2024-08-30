Найбільший проєкт з виробництва чипів від російської держкорпорації "Роснано" збанкрутував

Російське ТОВ "Крокус наноелектроніка" (КНЕ), засноване в 2011 році "Роснано" спільно з французьким стартапом Crocus Technology, подало заяву про банкрутство.

Про це повідомляється на сайті Федресурса, передає The Moscow Times.

ТОВ "Крокус наноелектроніка" є найбільшим проєктом "Роснано" з виробництва чипів. Підприємство мало займатися створенням магніторезистивної пам'яті – пристроїв із довільним доступом на основі спінових вентилів (MRAM). Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищив 200 млн євро, включно зі співфінансуванням "Роснано" в розмірі 100 млн євро.

У 2014 році "Роснано" та Crocus Technology додатково вклали $60 млн для завершення будівництва виробництва MRAM у технополісі "Москва". У 2016 році підприємство отримало субсидію у розмірі 1,24 млрд руб. від Мінпромторгу РФ для створення електронних компонентів на 300-мм пластинах. У тому ж році "Роснано" викупило частку Crocus Technology у компанії.

У 2022 році "Роснано" передало свою частку ТОВ "КНЕ-ІС", заснованої за два роки до цього. Того ж року КНЕ потрапила під санкції ЄС.

До кінця 2020 року заборгованість КНЕ перед банками перевищила 146 млрд руб. У 2022 році Мінпромторг Росії подав позов на 458 млн руб. за недосягнення цільових показників субсидії. Арбітражний суд Москви частково задовольнив позов, визнавши компанію такою, що ухиляється від відповідальності з формальних підстав.

У червні "Роснано" подало заяву про банкрутство ТОВ "Оптоган", що заборгував близько 1,5 млн руб. До цього "Роснано" стягло з "Оптогана" 2,7 млн ​​руб. за аудиторські послуги, але спроба стягнути з гендиректора компанії більше 10 млн руб. за збитки, пов'язані з несанкціонованою угодою, не увінчалася успіхом.

У лютому "Роснано" збиралося визнати банкрутом свою дочірню компанію ТОВ "Пластик Лоджик", в яку було інвестовано 7,1 млрд руб. Цей проєкт було задумано для виробництва електронних планшетів, які ще 2011 року колишній керівник держкорпорації Анатолій Чубайс презентував президенту РФ Владіміру Путіну.

Проте завод так і не був побудований, а російський ринок не побачив жодного планшета. Проте визнати компанію банкрутом не вдалося – Московський арбітражний суд 26 серпня припинив провадження, оскільки навесні компанія припинила свою діяльність.