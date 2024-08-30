В Україні розроблять концепцію контрольованого експорту зброї під час війни

Робоча група з народних депутатів та представників оборонно-промислового комплексу збирається розробити концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни.

Про це йдеться в повідомленні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку за результатами засідання круглого столу, проведеного 28 серпня.

Захід було організовано для того, щоб вивчити, наскільки контрольоване відкриття експорту надлишкового озброєння, насамперед дронів, може принести Україні додаткові фінанси.

Пріоритетним питанням обговорення стала проблема експорту озброєння українськими компаніями.

"Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування", – заявив голова Комітету Дмитро Наталуха.

Своєю чергою голова підкомітету з питань регіонального співробітництва і торгівлі Комітету Олександр Маріковський зазначив, що сьогодні українські виробники не мають прямої юридичної заборони експорту своїх виробів та продукції, проте в умовах активної війни питання дозволу експорту озброєння стає особливо складним і важливим.

"Парламент має стати майданчиком для пошуку правильного рішення, яке має бути напрацьоване разом із профільними відомствами, виробниками й у першу чергу військовими, які знають актуальні потреби тут і зараз, з поля бою. І ці потреби мають бути першочергово забезпечені, а все, що надлишкове і що не контрактує держава, – може бути предметом обговорення в рамках питання відкриття експорту", – сказав він.

Учасники заходу зійшлися на думці що передбачуваність на кілька років державних замовлень є важливими складовими для посилення обороноздатності держави.

При Комітеті з питань економічного розвитку була створена робоча група, яка має розробити пропозиції, що дозволили б врегулювати питання експорту озброєння під час воєнного стану, а також інші механізми підтримки українських виробників.

За наслідками обговорення, що відбулося на засіданні круглого столу, будуть напрацьовані пропозиції щодо врегулювання експорту надлишкової продукції та проблем ринку озброєння, які будуть винесенні на слухання у Комітеті з питань економічного розвитку, які плануються провести до кінця року.