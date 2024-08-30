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Новини
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Нацбанк випустив монету, присвячену Верховній Раді. ФОТО

монета

Відбулася презентація нової пам'ятної монети "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України.

Презентували нову монету голова Національного банку України Андрій Пишний та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

На аверсі пам'ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Між силуетами розміщено написи: права, свобода, демократія, людина, захист Вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон, що відображають фундаментальні принципи демократії.

Нижче – зображено впізнаване всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування.

На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України.

Дизайн монети виконала Тетяна Балута, скульптор – Володимир Атаманчук.

Монета "Парламентаризм" введена в обіг 30 серпня 2024 року. Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

монета "Парламентаризм"
монета "Парламентаризм"

Автор: 

монети (178) НБУ (9267)


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Топ коментарі
+7
на аверсі повинна була б бути потужна харя спікера+ безмозкої+дмитрука , на звороті- купа гівна
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30.08.2024 18:56
+4
Там посередині має бути велика купа лайна, яку насрав зеленський на ВР…
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30.08.2024 19:12
+3
"Анал табу", "Надо валіть с етой страни пока нє позно", "Здєсь можно прібарахліться, что і внукам хватіт".
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30.08.2024 19:20
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☠️ ця потужніше булаб
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30.08.2024 18:34 Відповісти
на аверсі повинна була б бути потужна харя спікера+ безмозкої+дмитрука , на звороті- купа гівна
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30.08.2024 18:56 Відповісти
У цій монеті потрібно дирочку просверлити.
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30.08.2024 19:02 Відповісти
Знущання?
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30.08.2024 19:04 Відповісти
Монета напевно як відро літрів на двадцять . А то …. спікера не поміститься
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30.08.2024 19:06 Відповісти
Там посередині має бути велика купа лайна, яку насрав зеленський на ВР…
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30.08.2024 19:12 Відповісти
"Анал табу", "Надо валіть с етой страни пока нє позно", "Здєсь можно прібарахліться, что і внукам хватіт".
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30.08.2024 19:20 Відповісти
А чого харю Стефанчука не вліпили на монету? Чи такої великої монети ще не придумали?
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30.08.2024 19:32 Відповісти
Його писок влізе хіба що на грампластинку.
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30.08.2024 21:17 Відповісти
це якесь **************
немає слов..
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30.08.2024 19:32 Відповісти
це знущяння...
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30.08.2024 19:34 Відповісти
Шапіто...
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30.08.2024 19:42 Відповісти
Монета прсвячена чотириста п'ятидесяти крадіям?
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30.08.2024 20:38 Відповісти
Нащо було придумувати?
Символ ******** Ради: свиня, мавпа та гусак
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30.08.2024 21:16 Відповісти
сама гамняна мнета,яку тільки можна було випустити!
Але ще можна такі монети випустити:
янелох-мені 42,
татаров б'єтся з чеченами на Подолі...
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30.08.2024 23:38 Відповісти

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