Нацбанк випустив монету, присвячену Верховній Раді. ФОТО

Відбулася презентація нової пам'ятної монети "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України.

Презентували нову монету голова Національного банку України Андрій Пишний та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

На аверсі пам'ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Між силуетами розміщено написи: права, свобода, демократія, людина, захист Вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон, що відображають фундаментальні принципи демократії.

Нижче – зображено впізнаване всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування.

На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України.

Дизайн монети виконала Тетяна Балута, скульптор – Володимир Атаманчук.

Монета "Парламентаризм" введена в обіг 30 серпня 2024 року. Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.



