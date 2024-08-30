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Новини
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Надходження до держбюджету у серпні зросли втричі. Допомогла рекордна сума грантів від партнерів

бюджет,госбюджет

У серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі більше, ніж у попередньому місяці.

Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у серпні становили 100,8 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Раніше Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 38 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Читайте також: Потреба України у кредитах і грантах на наступний рік зросла до $35-38 мільярдів, – Мінфін

Як повідомлялося, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.
https://censor.net/n3502515

У червні 2024 року дозагального фонду держбюджету надійшло 138 млрд гривень.

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні – 158,1 млрд грн, у лютому – 188,6 млрд гривень. 

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.

Автор: 

держбюджет (1569) держборг (1086) Мінфін (2930) грант (306)


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Топ коментарі
+3
Хвалитись тим, що надходження в бюджет зросли за рахунок кредитів і допомоги, це як хвалитись вилікуванням кровотечі на нозі за допомогою ампутації самої ноги. Тупо і нелогічно.
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30.08.2024 19:28
+1
Як, як - Татарову охорону наймуть, щоб ще руські не вбили.
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30.08.2024 19:30
+1
Яке щастя?!
Ост ще за пару тижнів підрахують на скільки млрд$ за серпень зріс держборг, тоді й потішимося.
Липень був невдалим лише 3 млрд$, затем березень рекордний майже 9 млрд боргу!
І це ще у Гетьмансєва Е-кономіка стабільно зростає.
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30.08.2024 19:35
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Правила форума Рада форумчан
партнери чи союзники ? Партнери в ліжку є, а коли тебе вбивають а тобі допомагають це не партнери
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30.08.2024 18:25 Відповісти
нда...
А осб наприклад в грі у футбол чи хокей як казати?
Мій союзник по команді передав мені м'яча/шайбу?
Виходить ВЕСЬ спорт - це одні "голубі"?
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30.08.2024 18:31 Відповісти
То гра , а це війна на виживання
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30.08.2024 18:40 Відповісти
війна та ж сама гра тільки для дорослих з дорослими ставками - переможцю дістається все, а переможеного ніхто не буде пам'ятати
Людина - це доросла дитина - просто з віком іграшки стають дорожчі та смертоносніші.
А так все вірно - війна - це гра на виживання.
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30.08.2024 19:37 Відповісти
На пенсії вистачить?
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30.08.2024 18:44 Відповісти
Ну на пенсію суддям, мєнтам і прокурорам так, не хвилюйтесь) Інші під питання, але в середньому по палаті - всі будуть ситі...
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30.08.2024 19:31 Відповісти
як тими грошима будуть розпоряжатись, ось питання..
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30.08.2024 19:04 Відповісти
Як, як - Татарову охорону наймуть, щоб ще руські не вбили.
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30.08.2024 19:30 Відповісти
Хвалитись тим, що надходження в бюджет зросли за рахунок кредитів і допомоги, це як хвалитись вилікуванням кровотечі на нозі за допомогою ампутації самої ноги. Тупо і нелогічно.
показати весь коментар
30.08.2024 19:28 Відповісти
Яке щастя?!
Ост ще за пару тижнів підрахують на скільки млрд$ за серпень зріс держборг, тоді й потішимося.
Липень був невдалим лише 3 млрд$, затем березень рекордний майже 9 млрд боргу!
І це ще у Гетьмансєва Е-кономіка стабільно зростає.
показати весь коментар
30.08.2024 19:35 Відповісти
Чекаємо нових обновок у держиморд при владі.
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31.08.2024 07:43 Відповісти

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