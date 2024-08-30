Надходження до держбюджету у серпні зросли втричі. Допомогла рекордна сума грантів від партнерів

У серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі більше, ніж у попередньому місяці.

Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у серпні становили 100,8 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Раніше Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 38 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

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Як повідомлялося, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.

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У червні 2024 року дозагального фонду держбюджету надійшло 138 млрд гривень.

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні – 158,1 млрд грн, у лютому – 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.