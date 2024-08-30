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Новини
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Бельгія виділить 150 мільйонів євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

меморандум,бельгія

Бельгія бере патронат над Київської та Чернігівською областями та планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури.

Відповідні меморандуми підписали виконувач обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

Як повідомляється, сторони будуть реконструювати, оновлювати та будувати об'єкти освіти, охорони здоров'я та енергетичної інфраструктури.

Україна та Бельгія також співпрацюватимуть над посиленням стійкості України – будуватимуть укриття та запроваджуватимуть резервні системи енергопостачання та опалення.

Сторони також домовилися сприяти розвитку партнерських відносин між бельгійськими та українськими представниками. 

Наприкінці травня повідомлялося, що Бельгія виділить Україні на військову допомогу цьогоріч 1 млрд євро.

Раніше повідмлялося, що Україна цього року може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.

Автор: 

Бельгія (100) Київська область (285) фінансування (2025) Чернігівщина (117) відновлення (346)


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Це класно! Дякуємо! Та на сам перед нам потрібна зброя, зброя і зброя!
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30.08.2024 18:51 Відповісти
і нехай усе одразу передають у "зеленську касу для уходА в лЄс", ні до чого тут влаштовувати чергові шоу, посередницькі схеми дермово-татаровсько-гетьманського відмивання намарадереного бабла від союзників чи ще кого.. однаково зебільські усе спздять...
бо тупорилий вумний на-ріт понаобирав на Вироку-2019 лайна зеленого
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30.08.2024 18:58 Відповісти
Цікаво а в Бельгії уявляють собі скільки з цих 150 млн.розкрадуть ті хто має доступ до "корита"?...Чи може окремі бельгійці вже навчились як підійти до" корита"?...
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30.08.2024 20:33 Відповісти

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