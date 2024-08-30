Бельгія виділить 150 мільйонів євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

Бельгія бере патронат над Київської та Чернігівською областями та планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури.

Відповідні меморандуми підписали виконувач обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

Як повідомляється, сторони будуть реконструювати, оновлювати та будувати об'єкти освіти, охорони здоров'я та енергетичної інфраструктури.

Україна та Бельгія також співпрацюватимуть над посиленням стійкості України – будуватимуть укриття та запроваджуватимуть резервні системи енергопостачання та опалення.

Сторони також домовилися сприяти розвитку партнерських відносин між бельгійськими та українськими представниками.

Наприкінці травня повідомлялося, що Бельгія виділить Україні на військову допомогу цьогоріч 1 млрд євро.

Раніше повідмлялося, що Україна цього року може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.