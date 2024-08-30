Зеленський вимагає від голови "Укренерго" Кудрицького звільнитися, той – відмовляється, – ЗМІ (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом.
Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на чотири не пов’язані між собою джерела, знайомі з ситуацією.
За словами співрозмовників видання, на засіданні Ставки Кудрицького звинуватили у тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.
За словами одного зі співрозмовників, Кудрицький відмовився писати заяву про звільнення за власним бажанням. Пресслужба "Укренерго" не підтвердила і не спростувала цю інформацію.
За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів: незалежні – Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковскі, та представники держави – Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.
Першим про те що Офіс президента та Міністерство енергетики готують звільнення голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомив телеграм-канал "Монополіст".
За даними його джерел, Офіс президента та міністр енергетики Герман Галущенко вже проводять співбесіди з потенційними кандидатами на нового голову правління НЕК "Укренерго".
Автори каналу зауважують, що наразі керівництво "Укренерго" достатньо незалежне від Офісу президента. Водночас компанія має виторг близько 100 млрд грн на рік та пакет фінансової допомоги від західних партнерів на $1,5 млрд.
Водночас "Укренерго" – єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали, використані при будівництві захисту своїх енергооб'єктів. І вони дешевші, ніж у Агентства з відновлення чи інших енергокомпаній.
Згодом інформацію про звільнення Кудрицького підтвердили джерела видань ЕП та РБК-Україна.
За словами співрозмовників ЕП у Кабміні, питання енергетики сьогодні обговорювалось під час засідання Ставки верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.
"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", – розповіло джерело видання.
"Кудрицького з "Укренерго" буде звільнено вже найближчим часом. Підстава – якість захисту об'єктів енергетики, у тому числі й у Києві. Питання вирішене на 99%", – написав журналіст "РБК-Україна" Юрій Дощатов у Facebook із посиланням на власні джерела.
Як повідомлялося, Володимир Кудрицький працює в "Укренерго" з 2016 року, з лютого 2020 року він очолює компанію.
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він одним підписом звільнив командувача, начгенштаба та ще 16 генералів під час важких бойових дій!!!!
людей які з 2014го воювали...
не бумажки перекладали, а воювали....
а якомусь цивільному, який акуєл, зе пропонує піти у відставку, а той каже
куй вам, не піду......
на слова клименка, не для війни мусарів мамки родили, реакції зе, ноль
що силовики сйобують з нп першима, реакції ноль.
порівняйте перше речення з останніми., і Ви поміняєте свої сподівання на зневіру до кожного його слова.
павучня починає їсти свої зєХЕРОв?
Але головну причину пройобів херпідун може побачити у зеркалі.
За дуетом не заржавіє. Не напише заяви, пришлють БЕБ, Хрущ же прислав карателів.
Саме за це і звільняють. Наприклад, хоч кого звільнили за космічні ціни на деревину при спорудженні оборонних укріплень які більшою частиною виявилися взагалі неприйнятної якості та збудовані аби де? Такого не чув, а презедент особисто освячував своєю присутністью оборонні споруди в Миколаївській області де ця деревина була в рази коштовніша ніж будь де.
Таким чином напрошується думка, що від крадівництва на будь чому процентік капає найвеличнішому в його офшорні кишені.
А в цьому конкретному випадку щось не впало, або впало недостатньо.
де татаров? де малюк?
невже, кудрицький, не чеченець?
а що, так можна було???
А был бы этот Кудрицкий покровожаднее - гражданин Зеленский, бывший Президент, его бы не тронул.
Бігли, завіривши очі на виборчі дільниці : Зеля, гурра!!!
Я зовсім не антисеміт, тому що не вважаю себе дурнішим за єврея, мало того -- поважаю державу Ізраїль, як вони більше 70 років розбираються з різноманітними чорно
дупимпикими.
Вже було рішення Конституційного суду від 15.05.2014р., де чорн. зеленим по білому написано: "Зелю -- геть!"
Система аеростатних загороджень зовсім не міф.
Більше він ні на що не здатен. Організувати роботу влади - це не його покликання.
Тролите народ І нікому не підпорядковані
А питання що ви побудували по енергетиків ?
Хто я такий, щоб сперечатися з волею народу?"
Лесь Подерев'янський,
2019
Как легко стало жить!
Все понятно, абсолютно прозрачно!
Если Зеленский кого- то защищает
Значит - этот человек - ГОВНО
А если хочет уволить - значит ЧЕЛОВЕК С РЕПУТАЦИЕЙ
Ну согласитесь - классный способ придумал Зеленский
Отличать хорошее от говна!!!
Єрмак вимагає звільнити голову Укренерго, щоб сунути своїх рішал у потоки допомоги.
Це був останній фахівець у керівництві енергетикою. А повісили на нього справу по будівництву захисту, на якій розпилював Найем.
Укренерго там не при ділах. Повний блекаут став значно ближче.