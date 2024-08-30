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Зеленський вимагає від голови "Укренерго" Кудрицького звільнитися, той – відмовляється, – ЗМІ (оновлено)

кудрицький

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом.

Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на чотири не пов’язані між собою джерела, знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників видання, на засіданні Ставки Кудрицького звинуватили у тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

За словами одного зі співрозмовників, Кудрицький відмовився писати заяву про звільнення за власним бажанням. Пресслужба "Укренерго" не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів: незалежні – Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковскі, та представники держави – Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.

Першим про те що Офіс президента та Міністерство енергетики готують звільнення голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомив телеграм-канал "Монополіст".

За даними його джерел, Офіс президента та міністр енергетики Герман Галущенко вже проводять співбесіди з потенційними кандидатами на нового голову правління НЕК "Укренерго".

Автори каналу зауважують, що наразі керівництво "Укренерго" достатньо незалежне від Офісу президента. Водночас компанія має виторг близько 100 млрд грн на рік та пакет фінансової допомоги від західних партнерів на $1,5 млрд.

Водночас "Укренерго" – єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали, використані при будівництві захисту своїх енергооб'єктів. І вони дешевші, ніж у Агентства з відновлення чи інших енергокомпаній.

Згодом інформацію про звільнення Кудрицького підтвердили джерела видань ЕП та РБК-Україна.

За словами співрозмовників ЕП у Кабміні, питання енергетики сьогодні обговорювалось під час засідання Ставки верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", – розповіло джерело видання.

"Кудрицького з "Укренерго" буде звільнено вже найближчим часом. Підстава – якість захисту об'єктів енергетики, у тому числі й у Києві. Питання вирішене на 99%", – написав журналіст "РБК-Україна" Юрій Дощатов у Facebook із посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, Володимир Кудрицький працює в "Укренерго" з 2016 року, з лютого 2020 року він очолює компанію.

Автор: 

Укренерго (1995) Галущенко Герман (207) Офіс Президента (181) Кудрицький Володимир (90) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+16
"Водночас "Укренерго" - єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали, використані при будівництві захисту своїх енергооб'єктів. І вони дешевші, ніж у Агентства з відновлення чи інших енергокомпаній."
Саме за це і звільняють. Наприклад, хоч кого звільнили за космічні ціни на деревину при спорудженні оборонних укріплень які більшою частиною виявилися взагалі неприйнятної якості та збудовані аби де? Такого не чув, а презедент особисто освячував своєю присутністью оборонні споруди в Миколаївській області де ця деревина була в рази коштовніша ніж будь де.
Таким чином напрошується думка, що від крадівництва на будь чому процентік капає найвеличнішому в його офшорні кишені.
А в цьому конкретному випадку щось не впало, або впало недостатньо.
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30.08.2024 20:20
+13
конфіскувати активи на користь енергофіри власником якої є головний режисер 95-го Кварталу?
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30.08.2024 19:15
+11
А він хто такий щоб цього вимагати ? Є конкретна провина- можна звільнити.
Але головну причину пройобів херпідун може побачити у зеркалі.
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30.08.2024 20:03
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!! Не тільки звільнити, але й провести повний аудит діяльності цієї істоти, передати справу до суду і провести тотальну конфіскацію всіх активів, щоб компенсувати країні завдані збитки
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30.08.2024 18:32 Відповісти
конфіскувати активи на користь енергофіри власником якої є головний режисер 95-го Кварталу?
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30.08.2024 19:15 Відповісти
Це ж ти про зєПОЦіка, вірно?
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30.08.2024 19:56 Відповісти
істота, тут лише ви, як нащадок Шарікова.
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31.08.2024 16:32 Відповісти
Вам не остогид цей цирк???? чи Ви вірете справедливість зе???
він одним підписом звільнив командувача, начгенштаба та ще 16 генералів під час важких бойових дій!!!!
людей які з 2014го воювали...
не бумажки перекладали, а воювали....
а якомусь цивільному, який акуєл, зе пропонує піти у відставку, а той каже
куй вам, не піду......
на слова клименка, не для війни мусарів мамки родили, реакції зе, ноль
що силовики сйобують з нп першима, реакції ноль.
порівняйте перше речення з останніми., і Ви поміняєте свої сподівання на зневіру до кожного його слова.
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31.08.2024 23:16 Відповісти
а якого хрена бубочка знову пхає свого носа не туди --- андрюха дай йому почитати КОНСТИТУЦІЮ --- та й сам почитай --- ну не ганьбіться туди вашу зелену мать
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30.08.2024 19:45 Відповісти
у зєШОБЛИ суттєво. скорочується бази для крадівництва до якої вони звикли за п'ять років свого режиму в Україні...
павучня починає їсти свої зєХЕРОв?
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30.08.2024 20:01 Відповісти
А він хто такий щоб цього вимагати ? Є конкретна провина- можна звільнити.
Але головну причину пройобів херпідун може побачити у зеркалі.
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30.08.2024 20:03 Відповісти
Відать, цифру називали а він, пратівний, мовчить.
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30.08.2024 20:08 Відповісти
Анекдот-бувальщина. Влітку 1956 року, коли у комуністів Венгрії почалися шатанія, Хрущ послав Мікояна на пленум. Той зачинився з Ракоші в кабінеті і коротко, з акцентом, прорік - піші па собствєннному.
За дуетом не заржавіє. Не напише заяви, пришлють БЕБ, Хрущ же прислав карателів.
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30.08.2024 20:20 Відповісти
"Водночас "Укренерго" - єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали, використані при будівництві захисту своїх енергооб'єктів. І вони дешевші, ніж у Агентства з відновлення чи інших енергокомпаній."
Саме за це і звільняють. Наприклад, хоч кого звільнили за космічні ціни на деревину при спорудженні оборонних укріплень які більшою частиною виявилися взагалі неприйнятної якості та збудовані аби де? Такого не чув, а презедент особисто освячував своєю присутністью оборонні споруди в Миколаївській області де ця деревина була в рази коштовніша ніж будь де.
Таким чином напрошується думка, що від крадівництва на будь чому процентік капає найвеличнішому в його офшорні кишені.
А в цьому конкретному випадку щось не впало, або впало недостатньо.
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30.08.2024 20:20 Відповісти
А що ж там патріот кім??
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01.09.2024 10:08 Відповісти
Так не тільки кудрицький має написати таку заява, а й сам зеленський зі своїми скомарохами!
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30.08.2024 20:27 Відповісти
Зе не надо писать никаких заяв, он и так уже не легитимный! Как Лука или Путя
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31.08.2024 07:59 Відповісти
не розумію!
де татаров? де малюк?
невже, кудрицький, не чеченець?
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30.08.2024 20:57 Відповісти
ги-ги...

а що, так можна було???
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30.08.2024 21:08 Відповісти
Не имеете, каже, морального права! Кожен з нас президент!
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30.08.2024 22:34 Відповісти
Вот , что бывает с тем руководителем, который не пошел с Татаровым и Малюком в феврале 2022 года убивать чеченцев в Киеве.
А был бы этот Кудрицкий покровожаднее - гражданин Зеленский, бывший Президент, его бы не тронул.
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30.08.2024 23:21 Відповісти
А що дійсно зробив Кудрицький доброго та результативного? ПО ФАКТУ ЕЛЕКТРИКУ ВИМИКАЮТЬ, ЖИТТЯ НЕСТЕРПНЕ як в народу , такиі в бізнесу, ЦЕ КОНЦЛАНЕР!! Всі вже мають план переходу на власні альтернативні джерела електроенергії бо зрозуміли , що на негідників крадіїв державних чиновників не можна надіятися - вони все вкрадуть, навіть якщо міжнародні донори надали кошти на відновлення. ТАМ ЯКЩО КОПНУТИ - ТО В ТОМУ Укренерго частина персоналу - одні жиди, сидять на хлібних місцях, які намутили кучу схем з виводу грошей заради власного збагачення. Спостерігайте уважно: черговим фігурантом корупціонером в Укренерго, що вкрав купу грошей виявиться жид, якого арештують, потім внесуть інші жиди за нього кілька десятків мільйонів застави і все забудуть.
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30.08.2024 23:33 Відповісти
А хто ж тоді заставляв голосувати за жида в 2019р.? Невже теж жиди??
Бігли, завіривши очі на виборчі дільниці : Зеля, гурра!!!
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31.08.2024 12:29 Відповісти
саме етнічне походження цього зе-н*ркомана, запроданця, колоборанта, агента кацапського фсб, внука нквдиста окупанта України тут не грає ключову роль !!!!

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31.08.2024 15:13 Відповісти
наріки
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31.08.2024 15:38 Відповісти
Звичайно, сволота буває будь-якої національності. Просто в деяких "щирих українців" у всьому винуваті євреї. Це тільки моя відповідь на комент пана Гребенюка.
Я зовсім не антисеміт, тому що не вважаю себе дурнішим за єврея, мало того -- поважаю державу Ізраїль, як вони більше 70 років розбираються з різноманітними чорно дупимпикими.
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31.08.2024 16:13 Відповісти
ну почнемо з того, що з травня цього року зєлєнскій вже НЕ ПРЕЗИДЕНТ України, тому далі статтю я вже не читав.....
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31.08.2024 01:10 Відповісти
После смены власти в Украине все действия Зе после мая 2024 будут определены судом как не правовые! Ибо законных оснований нахождения его на посту президента таки и нет! У турчинова были, а у этого - нет! Не пожелали даже оформить
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31.08.2024 08:05 Відповісти
А що оформляти??
Вже було рішення Конституційного суду від 15.05.2014р., де чорн. зеленим по білому написано: "Зелю -- геть!"
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31.08.2024 12:24 Відповісти
А Юрій Бойко представитель какой державы?
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31.08.2024 01:23 Відповісти
Держави вкрадених вишок, імені його імені!
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31.08.2024 12:18 Відповісти
галущенко ******* бабло а звільняють кудрицького
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31.08.2024 10:01 Відповісти
Звідки у нашому суспільстві міф о можливості захисту великих електростанцій?Це неможливо принципово взагалі!Кожен,хто стверджує зворотне просто тиріть гроши! Цей беззаперечний факт треба враховувати при розробці заходив по підвищенню стійкості мережи.
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31.08.2024 11:35 Відповісти
Alexey

Система аеростатних загороджень зовсім не міф.
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31.08.2024 13:44 Відповісти
не знала, що за систему ППО теж відповідає Кудрицький. Давно він виконує обов'язки Умерова та Сирського?
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31.08.2024 16:35 Відповісти
З чого це вирішили?Де це написано?Кудріцький взагали ни за що не відповідає.
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01.09.2024 09:44 Відповісти
Саме міф.
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01.09.2024 09:39 Відповісти
Яким боком електростанції до укренерго?
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01.09.2024 00:13 Відповісти
Ніяким, але у вас слово "мережа" звужено до укренерго,але в широкому сенсі мережа - це сукупність генерації,споживачів та транспорту з перетворюванням.
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01.09.2024 09:42 Відповісти
Якщо наглядова рада не проголосує за звільнення, тоді нашого Стецька треба буде тримати на цепу... Всіх покусає!!
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31.08.2024 12:15 Відповісти
Звільняти треба усю багатотисячну камарілью на чолі з Зеленським.
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31.08.2024 12:24 Відповісти
Просто звільняти -- вже не вийде!
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31.08.2024 12:35 Відповісти
Клован вміє тільки призначати і звільняти.
Більше він ні на що не здатен. Організувати роботу влади - це не його покликання.
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31.08.2024 13:07 Відповісти
Він може зачитувати те що написали і щоки надувати а звільнення з посади (читай до кінця) вирішує наглядова рада більшостю голосів.
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01.09.2024 08:37 Відповісти
допит, суд, буцегарня, прикре самогубство в камері
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31.08.2024 13:43 Відповісти
А як матеріальну допомогу 17 ТИС ТОН заховали по схованках
Тролите народ І нікому не підпорядковані
А питання що ви побудували по енергетиків ?
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31.08.2024 14:06 Відповісти
Истинная причина увольнения от ухаря великого крадiвництва: паатамучта "Укренерго" - єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали, використані при будівництві захисту своїх енергооб'єктів. І вони дешевші, ніж у Агентства з відновлення чи інших енергокомпаній. Джерело: https://biz.censor.net/n3507548
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31.08.2024 14:57 Відповісти
"Нарід ухвалив рішення померти...
Хто я такий, щоб сперечатися з волею народу?"
Лесь Подерев'янський,
2019
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31.08.2024 15:08 Відповісти
Свідомі українці вимагають щоб зеля пішов. А він скотиняка не хоче..
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31.08.2024 19:45 Відповісти
Я балдею
Как легко стало жить!
Все понятно, абсолютно прозрачно!
Если Зеленский кого- то защищает
Значит - этот человек - ГОВНО
А если хочет уволить - значит ЧЕЛОВЕК С РЕПУТАЦИЕЙ
Ну согласитесь - классный способ придумал Зеленский
Отличать хорошее от говна!!!
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01.09.2024 11:44 Відповісти
https://x.com/hatifnatowie Hattifattener (4NATO&EU)


Єрмак вимагає звільнити голову Укренерго, щоб сунути своїх рішал у потоки допомоги.

Це був останній фахівець у керівництві енергетикою. А повісили на нього справу по будівництву захисту, на якій розпилював Найем.
Укренерго там не при ділах. Повний блекаут став значно ближче.
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01.09.2024 12:35 Відповісти
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01.09.2024 12:51 Відповісти
Таварісч презедент! А відповідно до закону не канає? Видно чоловік робив все згідно закону, а не по прозьбі ОП!
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01.09.2024 13:27 Відповісти
І як вони звільнять Кудрицького без згоди наглядової ради? Це мабуть чи не єдина незалежна наглядова рада в країні на підприємстві такого рівня.
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01.09.2024 13:57 Відповісти
Якщо там є бойко, звичайно шо незалежна..
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02.09.2024 07:05 Відповісти
100
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01.09.2024 21:27 Відповісти
Хай баканову позвонить за цього чорта... все ж просто...
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02.09.2024 07:03 Відповісти

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