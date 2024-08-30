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Кабмін схвалив стратегію розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року

инвестиции

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Уряд також затверди операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2024-2027 роках.

"Метою Стратегії є окреслення ключових напрямів вдосконалення державної політики на період до 2027 року, направленої на підтримку малого і середнього підприємництва як ключового сектору української економіки в умовах повномасштабної агресії, шляхом створення умов для сталого розвитку та цифрової трансформації, полегшення доступу до фінансування, підтримки зростання субʼєктів малого і середнього підприємництва на внутрішніх та зовнішніх ринках", – додав Мельничук.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабмін затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. На першому етапі вона передбачає внутрішню реформу податкових та митних органів, чого наразі не зроблено.

На другому етапі, серед іншого, Стратегія передбачає низку змін у податковій сфері:

  • реформу спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму;
  • відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО у поєднанні з соціальною пільгою нейтральною до рівня доходів;
  • перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання в межах податку на прибуток підприємств;
  • перегляд ставок ПДВ, відповідно до законодавства ЄС, скасувавши при цьому знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ;
  • підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС;
  • перегляд пільг при сплаті ренти на користування радіочастотним ресурсом та на видобуток газу;
  • перегляд підходів до оцінки нерухомого майна в цілях оподаткування;
  • тощо.

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бізнес (1167) Кабмін (7745) стратегія (69) малий бізнес (173)


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З такими податками зегниди гетьманцеви поховають всю економіку України впродовж 2025 року, не говорячи вже про малий і середній бізнес
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30.08.2024 20:33 Відповісти
- перегляд ставок ПДВ, відповідно до законодавства ЄС, скасувавши при цьому знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ;
-підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС;
Джерело: https://biz.censor.net/n3507549

А мінімальні зараплати ЄС - коли введуть
https://pon.org.ua/novyny/11181-minimalna-zarplata-v-yes-skilky-shchomisiacia-**********-ievropeici.html Мінімальна зарплата в ЄС: скільки щомісяця заробляють європейці
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30.08.2024 21:52 Відповісти
Розслабтесь, скоро малого і середнього бізнесу не зостанеться. Кому щось не зрозуміло, читайте останній пункт -- "тощо" !
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31.08.2024 08:03 Відповісти
Всі ******** хочуть жити за європейськими стандартами, але простий люд який оплачує їхне благополуччя має жити по стандартах феодального ладу.
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31.08.2024 22:08 Відповісти

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