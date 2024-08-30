Кабмін схвалив стратегію розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Уряд також затверди операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2024-2027 роках.

"Метою Стратегії є окреслення ключових напрямів вдосконалення державної політики на період до 2027 року, направленої на підтримку малого і середнього підприємництва як ключового сектору української економіки в умовах повномасштабної агресії, шляхом створення умов для сталого розвитку та цифрової трансформації, полегшення доступу до фінансування, підтримки зростання субʼєктів малого і середнього підприємництва на внутрішніх та зовнішніх ринках", – додав Мельничук.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабмін затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. На першому етапі вона передбачає внутрішню реформу податкових та митних органів, чого наразі не зроблено.

На другому етапі, серед іншого, Стратегія передбачає низку змін у податковій сфері: