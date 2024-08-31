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Прифронтові міста Запорізької області залишилися без газу та світла

газ

У прифронтових районах Запорізької області відсутнє газо- та електропостачання через пошкодження ЛЕП, магістральних газопроводів та розподільчого обладнання.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Маємо серйозні виклики: відсутність газо- та електропостачання у прифронтових населених пунктах внаслідок пошкодження ліній електропостачання, магістральних газопроводів, розподільчого обладнання", – зазначив він.

За словами Федорова, аварійно-відновлювальні роботи проведуть невідкладно після отримання допуску до місць пошкоджень та з урахуванням безпекової ситуації.

Також він наголосив, що місцева влада коштом міжнародних партнерів з UNICEF закуповує генератори, щоб забезпечити стабільну роботу об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в умовах можливого блекауту під час майбутнього опалювального сезону.

Крім того, є домовленість щодо фінансування придбання 14 когенераційних установок, загальною потужністю 29 МВт.

Як повідомлялося, унаслідок ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури 22 серпня Херсон частково залишився без електрики.

Автор: 

газ (7925) Запорізька область (165) електроенергія (4235)


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