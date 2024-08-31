Прифронтові міста Запорізької області залишилися без газу та світла
У прифронтових районах Запорізької області відсутнє газо- та електропостачання через пошкодження ЛЕП, магістральних газопроводів та розподільчого обладнання.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
"Маємо серйозні виклики: відсутність газо- та електропостачання у прифронтових населених пунктах внаслідок пошкодження ліній електропостачання, магістральних газопроводів, розподільчого обладнання", – зазначив він.
За словами Федорова, аварійно-відновлювальні роботи проведуть невідкладно після отримання допуску до місць пошкоджень та з урахуванням безпекової ситуації.
Також він наголосив, що місцева влада коштом міжнародних партнерів з UNICEF закуповує генератори, щоб забезпечити стабільну роботу об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в умовах можливого блекауту під час майбутнього опалювального сезону.
Крім того, є домовленість щодо фінансування придбання 14 когенераційних установок, загальною потужністю 29 МВт.
Як повідомлялося, унаслідок ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури 22 серпня Херсон частково залишився без електрики.
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