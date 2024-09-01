Samsung хоче купити бізнес Nokia у сфері мобільного зв’язку

Компанія Samsung хоче придбати інфраструктурний бізнес фінської Nokia у сфері мобільного зв'язку. Так, Nokia та Samsung ведуть перемовини про продаж бізнес-групи мобільних мереж.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел видання, фінська компанія обговорювала з консультантами потенційні варіанти для свого бізнесу мобільних мереж, якому роками було важко конкурувати з більшими конкурентами, такими як Huawei Technologies Co.

Nokia розглядала низку різних сценаріїв, від продажу частини або всього підрозділу до його виділення або об'єднання з конкурентом.

Втім, обговорення досі перебувають на ранній стадії, і немає впевненості, що Nokia вирішить продовжити будь-яку операцію. Весь підрозділ може бути оцінений приблизно в $10 млрд.

Samsung висловила зацікавленість у придбанні деяких активів Nokia, оскільки вона прагне розширити мережу радіодоступу, яка з'єднує мобільні телефони з телекомунікаційною інфраструктурою.

Підрозділ мобільних мереж Nokia поставляє базові станції, радіотехнології та сервери бездротовим операторам по всьому світу. Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, на нього припало близько 44% загального доходу Nokia минулого року, що зробило його найбільшим сегментом компанії. Але бізнес страждає, оскільки телефонні компанії, особливо в Європі, відкладають дорогі оновлення мережі.

Nokia, колись провідний у світі постачальник мобільних телефонів, зрештою продала цей бізнес після втрати частки ринку Apple Inc. і Samsung.

Відтоді компанія зосередилася на виробництві обладнання для комунікаційних мереж, у тому числі обладнання, яке передає сигнали для мобільних пристроїв.