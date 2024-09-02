Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Відповідний законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".