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Новини
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Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

бензин,заправка,азс

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Відповідний законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

Автор: 

бензин (1106) Зеленський Володимир (2508) паливо (481) дизпаливо (1282)


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Топ коментарі
+30
Вірно! А хто підіймає питання корупції, розкрадання бюджету та гумдопомоги, порушення владою конституції той агент кремля.
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02.09.2024 10:01
+21
у пишного запитай,чому вся валютна допомога одразу йде до валютних резервів і у гетьманцева-хто дав йому завдання повалити економіку України!!!
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02.09.2024 09:55
+18
Потягне ціни в гору на все.....хто ж повернеться в Україну при такій політиці влади ?
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02.09.2024 09:50
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Бензин по 95- 102 грн за літр,дізель по 98 грн літр а скр газ 64 грн
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02.09.2024 09:48 Відповісти
Потягне ціни в гору на все.....хто ж повернеться в Україну при такій політиці влади ?
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02.09.2024 09:50 Відповісти
Дик війна а гроші на армію де брать ?
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02.09.2024 09:51 Відповісти
у пишного запитай,чому вся валютна допомога одразу йде до валютних резервів і у гетьманцева-хто дав йому завдання повалити економіку України!!!
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02.09.2024 09:55 Відповісти
Стоїть худий та чухає живіт.
"Що їсти хочеш?"
" Ні. Спина свербить".
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02.09.2024 10:33 Відповісти
Ну що ж, українці ж трохи запливли жирком, як і хотів янелох. Тепер осінь, пора гетьманцеву скубти гусей. Дякую, дуже дякую.
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02.09.2024 09:52 Відповісти
Крутять тим зільонським , як як циган мітлою !!!
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02.09.2024 09:52 Відповісти
Да-да, царь харошій, а боярє плахіє.
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02.09.2024 10:21 Відповісти
Треба пояс трохи затягнуть і терпіти.
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02.09.2024 09:52 Відповісти
так колись горбачьов з рижковим пізд*ли!!!
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02.09.2024 10:34 Відповісти
Війна-це є проблема всенародна і потребує жертв і триматись переносячи стоячи невзгоди і втрати.
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02.09.2024 09:55 Відповісти
Вірно! А хто підіймає питання корупції, розкрадання бюджету та гумдопомоги, порушення владою конституції той агент кремля.
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02.09.2024 10:01 Відповісти
ну допоки є подібні до вас хом'ячки-ура-патріотати, зелені виродки будуть в шоколаді
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02.09.2024 14:18 Відповісти
Більше піхотою ходити а то привикли всі на автомобілях кататись. І мясні продукти замінити рослинною їжею.
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02.09.2024 09:58 Відповісти
Ти або ідиот, або тобі похер, бо ти миліонер і заробляєш на всему.
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02.09.2024 10:08 Відповісти
він зебіл та заробляє на вилизуванні ОПи.
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02.09.2024 10:36 Відповісти
затонєбаригі. лішьбиніпарашенка. зебіли, ну ви хоч тепер задоволені???
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02.09.2024 10:00 Відповісти
Вони в ****
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02.09.2024 11:05 Відповісти
Нехай 73% ******** під Верховну раду з наметами...
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02.09.2024 10:03 Відповісти
Та справа тут ось в чому:

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02.09.2024 10:07 Відповісти
Тобто Ви сподіваєтесь на виборців зеленського? Такий у Вас план?
))))))))
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02.09.2024 10:52 Відповісти
а там їх приймуть СтЦкИКУНИ та сміття
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02.09.2024 10:17 Відповісти
Більша половина з них втекли в країни ЄС ще до повномасштабки та на початку її.
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02.09.2024 11:07 Відповісти
Це просто спрямований геноцид українського народу...
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02.09.2024 10:07 Відповісти
При потребі застосовувати бензо- і дизель-генератори - саме то! Оце власне і є мародерство. На біді. На крові. І це не абстрактне гіперболізоване поняття.
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02.09.2024 10:11 Відповісти
Просто настала пора оплачувати війну самим українцям. Зовнішніх "подачок" буде все менше... або це будуть довгострокові кредити. Які віддаватимемо ми з вами, і наші діти.
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02.09.2024 11:08 Відповісти
Це трохи не правильно. Починати треба з податку на розкіш. Нє?
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02.09.2024 12:21 Відповісти
цур Вас- це якими ************ треба бути, щоб самим собі видатки піднімати?
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02.09.2024 12:30 Відповісти
Еліти наші не постраждають, в будь-якому випадку. За війну платитимуть прості українці. Бюджетники, дрібні та середні підриємці, фермери, аграрії, роботяги...
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02.09.2024 13:23 Відповісти
А коли Зе підпише Закон про Європейські пенсії та зарплати ..?!
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02.09.2024 10:13 Відповісти
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02.09.2024 10:15 Відповісти
і мені - дайте европейську зараплату ...
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02.09.2024 10:22 Відповісти
А мені пенсію
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02.09.2024 10:24 Відповісти
він свому татуньові давно підписав...
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02.09.2024 10:36 Відповісти
ОТКРОЮ ТЕБЕ СЕКРЕТ...НИКОГДА.....
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02.09.2024 13:51 Відповісти
На Фронті ЗСУ тримаються то монозбрід випішив добити економіку країни з середини .?!😡
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02.09.2024 10:15 Відповісти
Отлично,можно повышать зарплату помдепам и хабарникам на брони из податковой,они заслужили.
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02.09.2024 10:19 Відповісти
Сукін син
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02.09.2024 10:23 Відповісти
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02.09.2024 10:30 Відповісти
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02.09.2024 11:04 Відповісти
"Потужне" рішення.
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02.09.2024 11:05 Відповісти
а може якщо не вистачає грошей потрібно переглянути витрати з держбюджету ??? наприклад якого юха з бюджету 2 млрди гривень іде на зелений грьобаний марахвон . там крім першого національного всі до єдиного канала ПРИВАТНІ . якого хера держава фінансує ті анали . нахера нам потрібен ..залізничник.. лещенко зелений жополиз який отримує 100 000 грн --- у нас по словам бубочки 30 проц окупованих територій а всі адмінпрацівники з тих територій отримують зарплату за роботу яку вони не виконують . у нас кладуть асфальт там де каби долітають тому що *** хто порахує які там откати в сотнях мільйонів на ..великому будівництві.. --- у мого сусіда пенсіонера 3700 грн пенсія у його дружини 3400грн вони вдвох в 3кімнатній квартирі залишилися у них борг за опалення 23 000 грн як виживати хер його знає --- АКЦИЗ НА ПАЛЬНЕ потягне за собою буквально все . а зелені тварі на європу кивають . а чи можна в ЄС прожити на 80 евро в місяць ???
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02.09.2024 11:47 Відповісти
А як моїй мамі в селі прожити на пенсію в 2700 гривень? Живе сама. Батька вже немає три роки. Так що 3700 гривень пенсії це ще нічого. І вони живуть вдвох на дві пенсії.
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02.09.2024 12:57 Відповісти
Пане Павло, бачите ****..ць ситуації, що українці роздумують що краще пенсія в 2700 чи 3400....
Це не в обіду вам, я про загальний ****..ць!!!
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02.09.2024 14:23 Відповісти
Очень важный закон. Теперь доставлять оружие и продовольствие на фронт станет еще дороже. Поднимутся цены на все. Снизится обороноспособность Украины. Снизится и так низкий уровень жизни. Гойда!
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02.09.2024 12:00 Відповісти
Цікаво,щось прохрипить з цього приводу?
Або телемарахфон "по просьбе трудящихся"
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02.09.2024 12:07 Відповісти
мудила
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02.09.2024 13:24 Відповісти
А коли зарплати піднімуть до рівня ЄС??? Боже, яке ж воно кончене!
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02.09.2024 14:47 Відповісти

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