Зеленський підписав закон про декларативний принцип отримання дозволів та ліцензій

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7331 про внесення змін до деяких законів щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні. Зокрема, документ передбачає, що на час дії воєнного стану дозволи та ліцензії переводяться на декларативний принцип.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому Верховна Рада ухвалила 17 липня.

Зазначається, що декларативний принцип провадження господарської діяльності запроваджується на період дії воєнного стану для діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій та інших результатів публічних (публічних електронних) послуг. При цьому:

При цьому:

Декларація, подана за цим законом прирівнюється по статусу до дозволу, ліцензії чи інших результатів надання публічних (електронних публічних) послуг. А декларації про провадження господарської діяльності, подані раніше, продовжують діяти відповідно до цього закону.

Декларація може бути подана в будь-якому місці країни – незалежно від того, де розташоване підприємство, чи мешкає підприємець.

Декларація дійсна на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися за відповідними дозволами чи ліцензіями до дозвільних органів. В разі такого звернення декларація буде чинною до отримання дозволу або ж відмови.

Отримані раніше дозволи, ліцензії, терміни яких закінчуються, автоматично продовжуються до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але на термін не менший трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

У період дії воєнного стану переоформлювати раніше отримані дозвільні документи, вносити зміни до інформації в декларації тощо не потрібно - навіть якщо настали визначені законодавством терміни для цього.

Обов’язкові звіти, повідомлення, документи, що не подавалися під час воєнного стану, мають бути подані до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

Планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану припиняються.

Порядок подання декларації та перелік видів діяльності, на яких дія закону не розповсюджується, визначає уряд.