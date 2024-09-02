Зеленський підписав закон про декларативний принцип отримання дозволів та ліцензій
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7331 про внесення змін до деяких законів щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні. Зокрема, документ передбачає, що на час дії воєнного стану дозволи та ліцензії переводяться на декларативний принцип.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому Верховна Рада ухвалила 17 липня.
Зазначається, що декларативний принцип провадження господарської діяльності запроваджується на період дії воєнного стану для діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій та інших результатів публічних (публічних електронних) послуг. При цьому:
При цьому:
- Декларація, подана за цим законом прирівнюється по статусу до дозволу, ліцензії чи інших результатів надання публічних (електронних публічних) послуг. А декларації про провадження господарської діяльності, подані раніше, продовжують діяти відповідно до цього закону.
- Декларація може бути подана в будь-якому місці країни – незалежно від того, де розташоване підприємство, чи мешкає підприємець.
- Декларація дійсна на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися за відповідними дозволами чи ліцензіями до дозвільних органів. В разі такого звернення декларація буде чинною до отримання дозволу або ж відмови.
- Отримані раніше дозволи, ліцензії, терміни яких закінчуються, автоматично продовжуються до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але на термін не менший трьох місяців з дня його припинення чи скасування).
- У період дії воєнного стану переоформлювати раніше отримані дозвільні документи, вносити зміни до інформації в декларації тощо не потрібно - навіть якщо настали визначені законодавством терміни для цього.
- Обов’язкові звіти, повідомлення, документи, що не подавалися під час воєнного стану, мають бути подані до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування).
- Планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану припиняються.
Порядок подання декларації та перелік видів діяльності, на яких дія закону не розповсюджується, визначає уряд.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗВІСНО ні один держслужбовець, який зараз займається всіма цими дозволами та ліцензіями - не втратить броні, не втратить роботу, не зазнає переведення на іншу роботу і не почне займатись будь-чим, реально корисним державі під час війни.
Я вам наведу приклад: в 2012 році янучарин "забрав" в ПФУ функцію збору ЄСВ, перевірки підприємств та фактично право на участь в комітетах кредиторів (а ПФУ був найбільшим кредитором всіх підприємств України. Бо ЄСВ в 32-36% це був чи не найбільший "податок" на грошові потоки підприємств і відповідно, всі "банкрути" найбільше були винні ПФУ) і передав в ДПС. В самому ПФУ, оціночно, над всіма цими функціями працювало до третини робітників.
Якщо ви думаєте, що за наступні 2-3 роки розмір персоналу ПФУ скоротився хоча б на 1/10 або всі ці люди ("економісти" та "юристи") були задіяні в чомусь корисному... Ха-ха. Всі вони продовжували роками отримувати зарплати в ПФУ та розтягувати "залишки профільної роботи" і "героїчно справлятись" з 1/10 від колишніх навантажень...
І щоб ви розуміли - в загашинках комітетів Верховної ради вже декілька "законопроектів" на різних стадіях "обговорювання", якими б повернули в ПФУ збір ЄСВ та всі забрані "контролюючі" функції. Бо фінансовий контроль за підприємствами України (22% ЄСВ - досі один з найбільших "податків" на грошові потоки підприємств) багато чого коштує...
Дьякон мп! Барига! Ліпєцкая хвабріка!! На краві!! Брата убіл!
Апшори!!! Апшори!!!!
Ось що записано у другому і третьому абзацах:
"Порядок подання декларації про провадження господарської діяльності, перелік відомостей, що зазначаються в такій декларації, перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації про провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Види господарської діяльності включаються Кабінетом Міністрів України до переліку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту, у разі, якщо провадження таких видів діяльності на підставі декларації про провадження господарської діяльності може призвести до настання хоча б одного з таких наслідків:
- спричинення загрози національним інтересам;
- негативний вплив на функціонування об'єктів критичної інфраструктури;
- порушення нормальних умов життєдіяльності населення;
- негативний вплив на екологічну безпеку.".
Впевнений, ніхто з коментаторів тут не отримував свого часу ліцензію на свій вид діяльності і не знає на скільки це гальмує роботу. Якраз в період, коли самий складний момент. Вклав гроші, набрався кредитів і чекаєш, доки там якась морда щось у Києві вирішить.
Але приєднаюсь до загальної зради, якщо це протягнули для чергових виробників сигарет
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг - у випадках, встановлених законом, та діяльність із здійснення операцій з готівкою, що включають інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки;
{Пункт 1 частини першої статті 7 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#n303 № 2473-VIII від 21.06.2018 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#n630 № 79-IX від 12.09.2019 ; в редакції Законуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#n1698 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#n1698 № 1953-IX від 14.12.2021 }
1-1) професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, яка ліцензується відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";
{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3585-20#n2063 № 3585-IX від 22.02.2024 }
{Пункт 2 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#n631 № 79-IX від 12.09.2019 }
{Пункт 3 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#n631 № 79-IX від 12.09.2019 }
4) діяльність у сфері медіа, що ліцензується відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20 Закону України "Про медіа";
{Пункт 4 частини першої статті 7 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#n2999 № 2849-IX від 13.12.2022 }
5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 Законом України "Про ринок електричної енергії", і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1370-14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";
{Пункт 5 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#n590 № 1540-VIII від 22.09.2016 ; в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1910 № 2019-VIII від 13.04.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-20#n12 № 613-IX від 19.05.2020 }
6) освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти;
{Пункт 6 частини першої статті 7 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n2095 № 2145-VIII від 05.09.2017 }
7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";
{Пункт 7 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#n1084 № 2628-VIII від 23.11.2018 з урахуванням змін, внесених згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2725-19#n57 № 2725-VIII від 16.05.2019 , із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-20#n1013 № 1914-IX від 30.11.2021 ; в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3193-20#n209 № 3193-IX від 29.06.2023 }
8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2016-%D0%BF#n13 надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації) та технічного захисту інформації, за https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2016-%D0%BF#n208 переліком , що визначається Кабінетом Міністрів України;
{Пункт 8 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20#n87 № 102-IX від 18.09.2019 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-20#n290 № 2801-IX від 01.12.2022 }
9) будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначенихhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";
{Пункт 9 частини першої статті 7 в редакції Законів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1817-19#n334 № 1817-VIII від 17.01.2017 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20#n775 № 199-IX від 17.10.2019 }
10) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF#n12 виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) - з урахуванням особливостей, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80 Законом України "Про лікарські засоби";
11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000-2015-%D0%BF#n8 виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і *********** до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та ************ до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
12) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604-2016-%D0%BF#n8 виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2015-%D0%BF#n9 переліком , що визначається Кабінетом Міністрів України;
13) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-2016-%D0%BF#n10 надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-2016-%D0%BF#n284 переліком , що визначається Кабінетом Міністрів України;
14) {Слова "виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України" виключаються Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2804-20#n1229 № 2804-IX від 01.12.2022 } https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445-2016-%D0%BF#n9 виробництво особливо небезпечних хімічних речовин , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-98-%D0%BF перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
{Пункт 14 частини першої статті 7 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-19#n134 № 867-VIII від 08.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2775-20#n168 № 2775-IX від 16.11.2022 ; в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#n885 № 2320-IX від 20.06.2022 }
14-1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1278-2023-%D0%BF#n10 діяльність з управління небезпечними відходами , яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20 Законом України "Про управління відходами";
{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#n887 № 2320-IX від 20.06.2022 }
15) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF#n8 медична практика ;
16) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2016-%D0%BF#n8 діяльність банків пуповинної крові , інших тканин і клітин людини згідно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1124-12#n13 переліком , затвердженим Міністерством охорони здоров'я України;
17) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2015-%D0%BF#n8 ветеринарна практика ;
18) випуск та проведення лотерей з урахуванням особливостей, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5204-17 Законом України "Про державні лотереї в Україні";
{Пункт 18 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#n1167 № 768-IX від 14.07.2020 }
18-1) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#n2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";
{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом