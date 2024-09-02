Угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією набула чинності. Що вона передбачає

Із 1 вересня набула чинності Угода про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що Україна стала другою країною світу після Сінгапуру, з якою британці підписали таку угоду.

"Реалізація цієї угоди дозволить поглибити участь України в глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, збереже вільний доступ українських IT-компаній на цифрові ринки Великої Британії та забезпечить підтримку нашої економіки у час війни і в період повоєнної відбудови", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, угода про цифрову торгівлю забезпечує правовий фундамент для подальшого розвитку відносин між Україною та Великою Британією.

Її впровадження зменшить адміністративні витрати на торгівлю завдяки цифровим рішенням, дозволить використовувати електронний підпис, контракти та рахунки для міжнародної торгівлі, а також посилить кібербезпеку та захист даних.

Ключові положення та напрямки угоди

Відкриті цифрові ринки: Відсутність мит на електронні передачі даних, підтримка малих і середніх підприємств, співпраця у сфері стандартів та інклюзивність цифрової економіки.

Цифрові торгові системи: Можливість використання електронного підпису, контрактів і рахунків для здійснення міжнародної торгівлі, співпраця над взаємним визнанням електронних довірчих послуг.

Дані: Заборона необґрунтованих обмежень на транскордонну передачу даних, захист персональних даних і покращення доступу до публічних даних.

Захист споживачів та бізнесу: Гарантії захисту прав у цифровому просторі, заборона шахрайських практик, захист криптографічних даних.

Фінансові послуги: Сприяння вільному обміну фінансовою інформацією та рівні умови для постачальників нових фінансових послуг.

Технічне співробітництво: Співпраця у сферах новітніх технологій, таких як штучний інтелект, квантові технології та кібербезпека.

Як нагадали у Мінекономіки, угоду про цифрову торгівлю підписали 20 березня 2023 року.