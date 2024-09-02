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Новини
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У Києві повернули безоплатний проїзд для школярів

учнівський квиток

Із 1 вересня до кінця червня громадський транспорт у Києві для школярів знову безоплатний.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації із посиланням на Київ Цифровий.

Зазначається, що для безкоштовного проїзду учням необхідно валідувати свій учнівський квиток у транспорті.

Щоб замовити його безкоштовно та швидко отримати, необхідно в застосунку вибрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані учня та замовити цифровий квиток.

"Щойно навчальний заклад підтвердить дані, ви отримаєте номер і пін-код учнівського. Далі варто додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта", – йдеться у повідомленні.

Якщо вже додали пластиковий учнівський у застосунок, потрібно перейти в його налаштування та перетворити на цифровий.

Якщо дитина поки не має смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового у застосунку або за посиланням.

Автор: 

Київ (4679) проїзд (143) школа (246)


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чому все впирається в перевізників ? Якщо ти такий добрий то дай дитині енну суму грошей на проїзд , яка тобі різниця .
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02.09.2024 12:49 Відповісти
Якщо вже додали пластиковий учнівський у застосунок, потрібно перейти в його налаштування та перетворити на цифровий. Джерело: https://biz.censor.net/n3507849

М - магія! Переїжджаємо у смартфон, перетворюючи фізичне на цифрове, цікаво, а як у смартфоні годують?
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02.09.2024 13:08 Відповісти
підняти акциз на бензин і за мілліард гривень мінцифри зеленського розробе застосунок є-школяр.
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02.09.2024 14:10 Відповісти
Всі пенсіонери кинуться вступати у 1-й клас.
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02.09.2024 22:03 Відповісти

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