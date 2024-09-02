У Києві повернули безоплатний проїзд для школярів

Із 1 вересня до кінця червня громадський транспорт у Києві для школярів знову безоплатний.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації із посиланням на Київ Цифровий.

Зазначається, що для безкоштовного проїзду учням необхідно валідувати свій учнівський квиток у транспорті.

Щоб замовити його безкоштовно та швидко отримати, необхідно в застосунку вибрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані учня та замовити цифровий квиток.

"Щойно навчальний заклад підтвердить дані, ви отримаєте номер і пін-код учнівського. Далі варто додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта", – йдеться у повідомленні.

Якщо вже додали пластиковий учнівський у застосунок, потрібно перейти в його налаштування та перетворити на цифровий.

Якщо дитина поки не має смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового у застосунку або за посиланням.