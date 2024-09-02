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Новини
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У серпні Україна зменшила імпорт електроенергії майже вдвічі. Найбільше надходило з Угорщини

електроенергія,електрика,світло,леп

У серпні Україна скоротила імпорт електроенергії на 43%, у порівнянні з попереднім місяцем – до майже 474 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Зазначається, що найбільше скоротився імпорт електроенергії з Польщі, на 57,5% – до 48,2 тис. МВт-год. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина – 43%.

Імпорт електроенергії у 2024 році

У порівнянні з серпнем 2023 року, імпорт електроенергії цьогоріч зріс у чотири рази. Загалом за червень-серпень 2024 року було імпортовано понад 2,1 млн МВт-год електроенергії, що майже втричі більше ніж загальний обсяг імпорту за весь минулий рік.

Експорт електроенергії відсутній з 12 травня.

Як повідомлялося, у червні Україна імпортувала рекордні обсяги за період синхронної роботи з ENTSO-E.

Автор: 

імпорт (2315) електроенергія (4235)


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Топ коментарі
+4
залишилось на лобі поставити тавро ,,РАБ,,
де і у кого та валютна виручка???назвеш мені ці щасливі офшори???
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02.09.2024 12:51
+3
З 12 травня продають аж гай гуде.
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02.09.2024 12:40
+3
Зате в вересні збільшили експорт енергії в Європу в три рази більше порівняно з 2020 роком що принесе дохід в бюджет валютних надхожень.
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02.09.2024 12:41
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З 12 травня продають аж гай гуде.
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02.09.2024 12:40 Відповісти
не будьте зебілом та не несіть маячню, що препізедент у жОПі.
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02.09.2024 12:47 Відповісти
Зате в вересні збільшили експорт енергії в Європу в три рази більше порівняно з 2020 роком що принесе дохід в бюджет валютних надхожень.
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02.09.2024 12:41 Відповісти
Іде війна і нам потрібна валюта для потреб держави.Експорт електрики потрібен і ми повинні розуміти це і змирииись з відкюченнями та тарифами.
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02.09.2024 12:45 Відповісти
Я особисто придбав дизельний генератор на 6 квт і мені на моє господарство стає.Бо розумію що треба бути терплячим.
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02.09.2024 12:47 Відповісти
залишилось на лобі поставити тавро ,,РАБ,,
де і у кого та валютна виручка???назвеш мені ці щасливі офшори???
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02.09.2024 12:51 Відповісти
Основне не купувати, а сидіти без електрики- це акт незламності ОПи зебіла бо не протирічить віслюківським домовленостям.
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02.09.2024 12:52 Відповісти
Імпорт зменшився бо вивели з ремонту 2 блоки АЕС.
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02.09.2024 13:11 Відповісти
Імпорт з Угорщини найбільший, а ми їм відключім газ, ой, нафту.
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02.09.2024 13:34 Відповісти
ложь повторенная тысячу раз становится правдой. зе-гебельс.
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02.09.2024 14:06 Відповісти
Це які там схеми, прокручуються,уявіть собі.Якщо з Угорщиною.
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02.09.2024 14:33 Відповісти

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