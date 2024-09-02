У серпні Україна зменшила імпорт електроенергії майже вдвічі. Найбільше надходило з Угорщини
У серпні Україна скоротила імпорт електроенергії на 43%, у порівнянні з попереднім місяцем – до майже 474 тис. МВт-год.
Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
Зазначається, що найбільше скоротився імпорт електроенергії з Польщі, на 57,5% – до 48,2 тис. МВт-год. Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина – 43%.
У порівнянні з серпнем 2023 року, імпорт електроенергії цьогоріч зріс у чотири рази. Загалом за червень-серпень 2024 року було імпортовано понад 2,1 млн МВт-год електроенергії, що майже втричі більше ніж загальний обсяг імпорту за весь минулий рік.
Експорт електроенергії відсутній з 12 травня.
Як повідомлялося, у червні Україна імпортувала рекордні обсяги за період синхронної роботи з ENTSO-E.
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