Голова "Приватбанку" Герхард Бьош достроково залишить фінустанову у листопаді

Наглядова рада державного "Приватбанку" 29 серпня вирішила достроково звільнити голову правління банку Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада.

Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення банку в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що підставою для такого рішення став пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України. Він передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Як повідомлялося, наприкінці червня у "Приватбанку" повідомили, що Бьош залишить його, і наглядова рада вже почала процес відбору нового голови правління.

Герхарда Бьоша призначили головою правління "Приватбанку" у травні 2021 року на строк 5 років. До того він понад обіймав посаду першого заступника голови правління "Райффайзен банку Аваль". Загалом у структурах групи "Райффайзен" він працював із 2004 року.