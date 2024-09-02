Кредитори GNT Group незаконно передають активи холдингу афілійованим компаніям, фальсифікуючі документи, – адвокати

Madison Pacific Trust Limited (кредитний агент Argentem Creek Partners та інших кредиторів українського агрохолдингу GNT Group) намагається незаконно здійснити продаж маловідомій британській компанії Asotra Holdings Limited 100% акцій компанії Omega Terminal SA (зареєстрована у Швейцарії та на 100% належить GNT Group) за 1 швейцарський франк.

Про це повідомляють адвокати українського агрохолдингу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, кредитори почали вимагати негайного погашення кредитів та відмовились від перемовин з українським холдингом. Сторони звинувачують одна одну у порушенні домовленостей та з 2022 року ініціювали низку судових та арбітражних процесів, частиною яких є судові суперечки навколо Omega Terminal SA.

Раніше кредитори вже намагалися здійснити протиправні дії щодо Omega Terminal SA про що писали українські ЗМІ. Тоді незаконно призначений громадянин Канади українського походження Богдан Хом'як намагався передає майно від імені компанії третім особам в оренду. Тоді, швейцарське правосуддя кваліфікувало дії Богдана Хомʼяка як нелегітимні та такі, що можуть трактуватися, як фальсифікація документів.

Вже 23 лютого 2023 року Цивільний суд м. Сарн частково задовільнив заяву директора Omega Terminal SA Михайла Іпатова про прийняття запобіжного заходу щодо компанії та видав наказ про блокування комерційного реєстру. 12 червня 2024 року той самий суд видав додаткове рішення, в якому наголосив, що Михайло Іпатов є єдиним уповноваженим та компетентним представником компанії Omega Terminal SA.

Тим не менше, 25 червня 2024 року Madison Pacific Trust Limited здійснили продаж 100% акцій Omega Terminal SA компанії Asotra Holdings Limited, зареєстрованій у Великобританії 6 червня 2024 року, тобто менше ніж за три тижні до угоди.

Угода має всі ознака роботи з афілійованою компанією, адже відповідно до угоди купівлі-продажу акцій, продаж відбувався за початкову ціну в 1 швейцарський франк. Остаточно ціна мала бути визначеною за результатами оцінки, порядок та строки якої не визначались.

Власником Asotra Holdings Limited є маловідомий громадянин України Сергій Фактулін. Єдина людина з таким ім’ям, про яку вдається знайти інформацію – це мешканець міста Дніпрорудне Запорізької області, який має ФОП з роздрібної торгівлі в магазинах та балотувався в міську раду від партії "За Майбутнє" у 2020 році.

На початку серпня 2024 року Asotra Holdings Limited звернулась до Швейцарського реєстру компаній та, представляючись новим власником акцій Omega Terminal SA запросила прибрати діючого директора Михайла Іпатова з реєстру і додати до нього двох нових "директорів".

Однак, 9 серпня 2024 року, на заяву Михайла Іпатова Цивільний суд м. Сарн виніс новий наказ, яким наказав реєстру виключити "нових директорів" з реєстру та повернути в нього Іпатова у якості єдиного повноважного директора компанії.

Крім того, Цивільний суд м. Сарн у цьому наказі наголосив ще на двух пунктах: по-перше, судовий спір навколо Omega Terminal SA належить до швейцарської юрисдикції, а по-друге дії Asotra Holdings Limited потенційно містять ознаки шахрайства і розгляд цієї справи буде продовжений.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Argentem Creek Partners втягнула народних депутатів України та посадовців у свою чорну PR-кампанію проти українського агрохолдингу GNT Group без їх відома.