Митники відзвітували про зростання надходжень митних платежів на понад 3 мільярди

У серпні Державна митна забезпечила надходжень до бюджету на 51,1 млрд грн, що становить 92,2% від очікуваного плану. У порівнянні з попереднім місяцем, надходження збільшилися на 3,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДМС.

Зазначається, що однією із головних причин, що вплинули на результат, стало збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів до 17,8 млрд грн, зокрема й через нововведену "245" (так звану "енергозберігаючу") пільгу, яка становить 1,35 млрд грн.

Для порівняння, за аналогічний період 2023 року обсяг пільг становив 15,7 млрд грн, додають митники.

Водночас помітно зменшились об'єми оподаткованого імпорту в порівнянні з січнем-серпнем минулого року. Зокрема, окремих видів добрив було ввезено менше на 20%, легкових автомобілів – на 24% та прокату – на 29%.

Загалом від початку року Держмитслужба забезпечила перевиконання очікуваних надходжень на 103,3%, що дозволило перерахувати до бюджету додаткові 12 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.