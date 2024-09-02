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Нацбанк пропонує змінити назву розмінної монети: замість "копійки" буде "шаг". Навіщо це потрібно?

шаг

Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресзаходу, передає Укрінформ.

"Сьогодні Національний банк ініціює заміну обігу назви "копійка" на питомо історичну назву "шаг", – сказав Пишний.

За його словами, ініціатива спрямована на відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та підкреслення національних традицій у грошовому обігу України.

Для реалізації ініціативи Нацбанк пропонує внести відповідні зміни до законодавства, зокрема до закону України "Про Національний банк України" та інших нормативних актів.

Нацбанк запевняє, що поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.

Пишний сподівається: якщо суспільство підтримає ініціативу, а Верховна Рада ухвалить необхідне законодавство, карбувати шаги почнуть вже наступного року.

Зокрема, у 2025, за словами Пишного, згідно з попередніми планами, в Україні мають викарбувати 20 млн монет номіналом 50 копійок. Голова НБУ хоче, щоб це були вже монети у 50 шагів.

Експерти та історики підтримують зміни. Зокрема, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Бойко-Гагарін зазначає, що "шаг" для позначення дрібної монети є суто українською назвою для дрібних монет, тому її повернення до сучасного грошового обігу – логічне та науково обґрунтоване.

2 вересня в Україні відзначається День гривні.

2 вересня 1996 року Національний банк України ввів у обіг гривню, що стало завершальним етапом грошової реформи в країні. Цього року Україна відзначає 28 річницю цієї важливої події, яка ознаменувала створення власної грошової системи незалежної держави та стала символом її фінансового суверенітету.

Автор: 

монети (178) НБУ (9267) Пишний Андрій (122)


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Топ коментарі
+23
Утоптала стежечку

Через яр,

Через гору, серденько,

На базар.

Продавала бублики

Козакам,

Вторговала, серденько,

П'ятака.

Я два шаги, два шаги

Пропила,

За копійку дудника

Найняла.

Заграй мені, дуднику,

На дуду,

Нехай своє лишенько

Забуду.

Отака я дівчина,

Така я!

Сватай мене, серденько,

Вийду я.

Т.Г. Шевченко
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02.09.2024 16:16
+23
Не минуло і півстоліття...
Від початку грошової реформи в Україні проклинав її "аццов і матєрєй" за "капєйку".
Бо де "капєйка", там і "рубль", але "рубль" - там і "рускімір".
За моїми спостереженнями, касиркам з АТБ знадобилося до 20 років, аби перестати просити "рубль". Навіть носив у гаманці кілька монет - "1 рубль", і давав їх на прохання "дати рубль". І на обурення: "чьто ви мнє дайотє?" відповідав: "що просите, те й даю".
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02.09.2024 16:28
+19
Они пока это внедрят, минимальной денежной единицей из-за инфляции станет 1 грн.
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02.09.2024 16:14
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тепер рядки з пісні "...а до смєті чєтирє шага..." заграли новими фарбами.
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02.09.2024 15:58 Відповісти
Та й команда "два шага впєрйод!" , (дєньгі впєрйод?) теж викликає когнітивний дисонанс.
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02.09.2024 16:35 Відповісти
гривня і шаг - номінації Київської Русі
На ніщій московії довгу срібну гривню рубали на декілька частин - на "рублі" - так з'їявився "рубль" - як відрубок гривні
... ну і копійка від відрубка
болота і сокири - дікарьйо і ніщета
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02.09.2024 17:16 Відповісти
👍
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02.09.2024 17:35 Відповісти
Взагалі-то "шаг" походить від "шеляга", який використовувався вже після падіння Русі
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02.09.2024 18:16 Відповісти
це маячня
Це як при льоні брежневі - ВСЕ в ссср належало льоні брежневу крім мавзолея леніна...
тоді брежнев видав закон замінити лише ОДНУ літеру в назві "лЕнін" на "лЁнин" 🤣
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03.09.2024 12:28 Відповісти
Копійка - від тавра у вигляді Георгія Драконоборця - людини з копьєм.
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02.09.2024 21:24 Відповісти
цю команду треба видозмінити: "два шага впєрйод с каждава! раз-два!"
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02.09.2024 17:37 Відповісти
Они пока это внедрят, минимальной денежной единицей из-за инфляции станет 1 грн.
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02.09.2024 16:14 Відповісти
Ну, є така річ, як деномінація...
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02.09.2024 16:31 Відповісти
Але це теж перевиспуск грошей/номіналів ! Тобто заново(!) роздрукувати всі гроші + на запас заміна зношених купюр + доставка з охороною + охорона або утилізація старих купюр + інформаційна компанія + деякі заходи щодо виявлення підробки та фінансування ждунів. Кожен цей крок це скажені фінанси. Зараз багато грошей в бюджеті???? Жижиталізація, країна лише в смартфоні???
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02.09.2024 18:14 Відповісти
Десь ще в ходу копійки?
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02.09.2024 16:14 Відповісти
На нумізматичних аукціонах.
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02.09.2024 16:16 Відповісти
можливо проведуть деномінацію
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02.09.2024 17:14 Відповісти
зараз вписдять 5 мільярдів гривень щоб напечатати півмільярда шагів і саме в цьому сенс цієї ініціативи..
другого пояснення в такий важкий час не бачу.
як еа сертифікації авто з за кордону, на підпорядкуванні тютюну, спирту, на закупках компютерних програм для держави, програм містобудування,
на дозволах негабаритних перевезень....
все для того щоб хтось зрубав докуя бабла на особистий карман.
бож ***, на часі.......
а призовники їдять обід з обрізаних поліетеленових бутилок...
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02.09.2024 19:05 Відповісти
Читайте уважніше - запланували наштампувати мільйони монет номіналом 50, стоїть питання - що на них написати. Пропонують шаг, але якщо ви проти, то напишуть "копійка". Вам стане легше?
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02.09.2024 22:21 Відповісти
Утоптала стежечку

Через яр,

Через гору, серденько,

На базар.

Продавала бублики

Козакам,

Вторговала, серденько,

П'ятака.

Я два шаги, два шаги

Пропила,

За копійку дудника

Найняла.

Заграй мені, дуднику,

На дуду,

Нехай своє лишенько

Забуду.

Отака я дівчина,

Така я!

Сватай мене, серденько,

Вийду я.

Т.Г. Шевченко
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02.09.2024 16:16 Відповісти
Навіщо шаг? Гривна зараз меньше копійки 1996 року. Чи панове планують гіперінфляцію? Тоді вводьте відрізні шаги, а гривню зробить асігнацією ...
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02.09.2024 16:17 Відповісти
Тут уже логічніше було б (не зараз, звісно, а після війни і зміни уряду) зробити деномінацію - скажімо 100 до 1.
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02.09.2024 16:21 Відповісти
++++++++++
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02.09.2024 18:10 Відповісти
Це була дискусія у перші роки Незалежності.
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02.09.2024 16:18 Відповісти
Взагалі, шаг дорівнював 2-м копійкам.
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02.09.2024 16:20 Відповісти
"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!" (с)
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02.09.2024 16:20 Відповісти
У часи Київської Русі називали лічильну гривну «гривною кун».
У XI столітті 1 гривня кун = 20 ногатам = 25 кунам = 50 резанам = 150 верівцям
у XII столітті 1 гривня кун = 20 ногатам = 50 кунам (причому куна зменшилася вдвічі)
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02.09.2024 16:21 Відповісти
КУН від куниця. Тобто її хутро .
у Хорватії і зараз КУН , тому що хорвати прийшли з словʼянських Карпат

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02.09.2024 17:40 Відповісти
Та і предки русинів ( чи великої їх частини) звалися "хорватами", навіть були періоди де розрізнялися "білі" та "чорні" хорвати - невідомо достеменно хто і де аде в літописах згадувалися ..
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02.09.2024 18:09 Відповісти
середина місяця, а залишилось до наступної пенсій лише два шаги...
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02.09.2024 16:22 Відповісти
🥺☹️😢 Як я вас розумiю...
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02.09.2024 18:09 Відповісти
От, млять комусь нейметься та в гузні свербить...
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02.09.2024 16:22 Відповісти
Мені цікаво - а чому тоді не "гріш"?!
Шаг - украинское название польско-литовской серебряной монеты XVII-XVIII вв. стоимостью в три гроша (трояк), выпускавшейся с 1528 года. На Руси 1 шаг соответствовал 2 копейкам, в результате чего название перешло на медную российскую монету достоинством в 2 копейки.
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02.09.2024 16:27 Відповісти
Знову московські наративи про Русь на болотах. Не було ніколи там ніякої Русі, тому нема чого тулити сюди їхню брехню
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02.09.2024 18:19 Відповісти
Це ти про що? Про ОЦЕ???

Грош, або гріш (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. grossus denarius - «товстий денарій», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. grosso, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. gros, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. groat, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Groschen, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. groš, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. grosz, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. garas) - назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0 монет різних країн і часів, що вперше були викорбувані в торгових містах-республіках Північної Італії наприкинці XII століття під назвою гроссо і набули значного поширення в заальпійській Європі після того, як в 1266 році у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Французькому королівстві почали карбувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88 турський грош , а з 1300 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Богемському - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88 празький грош .

Поява в XIII столітті в Європі монети типу грош знаменувала завершення 400-літнього періоду, що називається нумізматами «добою денарія» і початок більш ніж 300-літньої «доби гроша», що тривала до початку XVI століття, коли в Європі зявився новий еталон великої срібної монети - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80 талер .

Грош став першою масовою срібною монетою, що з'явилась на додачу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 каролінзького денарія , який з VIII століття був фактично єдиною монетою, що масово карбувалась в Європі. Протягом чотирьохсот років місцеві аналоги каролінзького денарія дуже знецінились через поступову втрату вмісту срібла і фактично перетворились з срібної на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8 білонну монету . Грош вигідно відрізнявся від денарія значно вищою пробою срібла і більшою вагою (звідки пішла його назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. grossus denarius - товстий денарій), що дозволило монеті швидко набути популярності і на декілька століть стати головною срібною https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 «торговою монетою» Європиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88#cite_note-1 [1] .

Завдяки масовому карбуванню з 1300 року якісного «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88 празького гроша », грош отримав широке застосування також в країнах Центральної та Східної Європи, де з часом почали карбуватись його місцеві аналоги. В українській і білоруській мовах від його назви утворений загальний термін «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96 гроші ».
Я тобі достатньо "московських наративів" виклав?
Бі "гріш" це було "півшага" у 17 столітті в Україні!!
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02.09.2024 21:28 Відповісти
Я про те, що некомільфо копіювати на український сайт московську Вікі, яка пише, що ніби-то "на Русі" шаг дорівнював 2 копійкам. Це болото у той час не було ніякою Руссю, а москвою (як казали всі її західні сусіди, у т.ч. і в Україні), московією (як її називали більш західні європейці), чи московським самопроголошеним царством (як себе саме називало це непорозуміння). А після захоплення ними України справді тут їхні 2 копійки називали шагом. Ця назва не пов'язана з грошем, а походить від німецького шилінга, який в Україні називали шелягом
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02.09.2024 22:10 Відповісти
Як ви, "вишиватники" - ЗАЇБЛИ!!! "Гріш" - в Україні - суто українське запозичення З західноєвропейського! А не кацапське!
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02.09.2024 22:19 Відповісти
Я не про гріш, а про Русь. У нас уже вживається це запозичення у формі "гроші", тому другий раз його використовувати не варто
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02.09.2024 22:23 Відповісти
Ну то давай уже виключимо з української мови слово "казанок"! Бо є вже тюркське слово "казан"! Або викинемо іменник "баштанник" -чи словосполучення "баштанні культури" - бо у нас уже є слово "баштан"!
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03.09.2024 00:26 Відповісти
Казанок - це похідне від казана (малий казан), як баштанний (прикметник) - від баштана. Чому їх треба відміняти? Це - природні слова на позначення конкретних речей.
Ти ж пропонуєш запровадити нове слово "гріш", яке походить не від слова "гроші" (як напр. грошовий чи безгрошів'я), а напряму від німецького "groschen", тобто будуть два подібних слова з подібним, але не ідентичним значенням, що може призвести до плутанини. Тому якщо вже вибирати, то краще вибрати унікальну назву, яка ще не використовується і яку ні з чим не сплутаєш, тобто шаг
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03.09.2024 00:47 Відповісти
Ну а "гроші" - похідне від слова "гріш" ("грош")! Треба "виключать"!
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03.09.2024 01:14 Відповісти
Заклекотала на гілці прокацаплене болото.
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02.09.2024 16:25 Відповісти
Яж і кажу держапарат потрібно скорочувати, бо дармоїди вдають видимість роботи
Ця зміна назви покращить життя дюдей чи може стан економіки?
Але зміна будь якої назви тягне за собою витрати, щоб десь щось замінити, потрібні кошти.
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02.09.2024 16:27 Відповісти
Не минуло і півстоліття...
Від початку грошової реформи в Україні проклинав її "аццов і матєрєй" за "капєйку".
Бо де "капєйка", там і "рубль", але "рубль" - там і "рускімір".
За моїми спостереженнями, касиркам з АТБ знадобилося до 20 років, аби перестати просити "рубль". Навіть носив у гаманці кілька монет - "1 рубль", і давав їх на прохання "дати рубль". І на обурення: "чьто ви мнє дайотє?" відповідав: "що просите, те й даю".
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02.09.2024 16:28 Відповісти
але а де
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02.09.2024 16:32 Відповісти
Ті навчилися але виросли молоді діти тіктока, теж рублями оперують хоча їх не бачили ніколи.
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02.09.2024 16:56 Відповісти
Крок
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02.09.2024 16:28 Відповісти
ну очень , ну просто очень.важно... ********** может курнуть айкосика м спокойно лечь спать...
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02.09.2024 16:30 Відповісти
Дармоїдам робити нічого, от х@ньою і страждають! Потрібне термінове скорочення кадрів
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02.09.2024 16:41 Відповісти
Гривню ввели в обіг 02.09.1996, тобто 28 років тому.
Перший курс НБУ долара до нової української валюти був, як зараз пам'ятаю, 1,76 грн. за 1 долар.
Сьогодні, грубо, 41,06 грн. за долар.
Тобто за 28 років національна валюта знецінилася в 23,3 рази . . . No comments.

Так, я розумію - то фінансова криза 1998-го, то революція 2004-го, то революція 2014-го, то війна . . . Але, все ж, гривня, на превеликий жаль - то не історія успіху поки що. Сподіваємося, у майбутньому щось зміниться на краще.
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02.09.2024 16:52 Відповісти
Але тепер народ мріє про євро.
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02.09.2024 16:59 Відповісти
Ага, а скуплятись за гривнi...
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02.09.2024 18:14 Відповісти
Не можна нам євро . . . Бо якщо Київ не буде мати технічної можливості друкувати гроші і через управління процентними ставками, валютними курсами і обсягом грошової маси коригувати перекоси в роботі економіки, то буде дуже-дуже погано. Бо тоді буде два архіхренових вибора :

1. Або лізти в дурні борги, за принципом сніжного кому (піраміди)
2. Або жити "по коштам", але дуже-дуже бідно і всі проблеми вирішувати виключно повільним зростанням продуктивності праці, а це на довгі роки і десятиріччя.

А так, обвалив курс гривні, імпорт став дорожче, експорт дешевше і товари твоєї країни, хоч і хренові, але дешеві, на ура пішли за кордон, заводи якось працюють, люди пайку отримують, всім +/- терпимо. А якщо євро то що - курс не обвалиш, валюта дорога при неефективній економіці, твої дорогущі товари нікому не потрібні, а жити хочеться, значить береш борги, бо ж зарплати бюджетникам, велике будівництво, армія при скаженому сусіді і т. п. Знижувати витрати на виробництво товарів і / або підвищувати їх якість складно - то ж треба освіту населенню європейську, технології світового рівня, корупційну ренту з усього прибрати і так далі. То довго, складно, болісно і не факт, що вийде . . .
Тому Україні перехід на євро не світить ще років 20-30 після вступу до ЄС (яке теж буде не раніше, ніж років через 5-10-15). Гривня - наше все.
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02.09.2024 21:49 Відповісти
АЛЕ не зараз коли Країна напружена та межі існування!!.
....
І рубь, і карбованець і гривню і що завгодно можно звинуватити у бідах , а ще замакитрити голови нумірологією, зірками, таро, ведичним православ'ям та казначим
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02.09.2024 18:04 Відповісти
Гривню просрали - так ми монеток начеканимо і копійки переназвемо.

Цікаво, Пишний читав взагалі, чим по закону повинен займатися Нацбанк...
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02.09.2024 16:53 Відповісти
*** пи*дець!! Гривня летить у прірву, а цим zеленим дебілам примандьорилось назви міняти! Та у нас до сих пір на гривню кажуть рублі, а ви хочете зовсім мозги наріду збити??
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02.09.2024 17:01 Відповісти
Такі як ви і кажуть, бо читати не навчилися, що на купюрі написано
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02.09.2024 18:22 Відповісти
Ну хоче Андрій Пишний залишити свое їм я в історіі
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03.09.2024 00:28 Відповісти
Як на мене копійки трнба видалити з обігу взагалі. По-перше, ціни постійно ростуть, тому розмінною монетою має бути 1 гривня. По-друге, ідіоти, чеканити нові монети в маштабі країни, це дороге задоволення. Дуже дороге. По-третє, люди сподіваються на вступ до ЄС, і як наслідок перехід на більш стабільну валюту Євро. Гривня через років 5 буде як колись купон. Звісно круто мати свою валюту, але вона має бути стабільною і цінною.
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02.09.2024 17:10 Відповісти
Коли собаці нічого робити, вона собі яйця лиже.
Коли Нацбанку нічого робити, він...!
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02.09.2024 17:11 Відповісти
Тоді вже краще Крок
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02.09.2024 17:17 Відповісти
Назва «копійка» має московське походження (від російського «копье», «спис», і походить від характерного атрибута монет московського улуса Золотої Орди а пізніше московського царства - вершника москаля з копьём (списом),«І за старих часів рублі були частинами гривні або шматками срібла із зарубками, що означали їхню вагу. Кожна гривня поділялася на чотири частини; назва ж рубль походить від слова "рубати", тому що прут срібла в гривню вагою москалями розрубувався на чотири частини, які і називалися їх рублями» І нащо нам українцям кацапські обрубки та копійки.
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02.09.2024 17:23 Відповісти
Коли Зеленському нема чого робити - він яйця лиже
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02.09.2024 17:26 Відповісти
А на Сході по сусідству Русю в 9 - 10 ст. в дикому угро - фінському Заліссі - Моксель в той час місцеві угро - фіни тубільці які з 18 століття замаскувались під нібито росіян вони оцінювали речі не монетами, а шкурами звірів, куниць і білок: ці "гроші" називалися « куни ». На них наносилось клеймо, куни можна було в міру їх накопичення обміняти на інший товар. Мордки і куни ще довгий час залишалися у вживанні диких личакових угро - фінів (москалів) тубільного Залісся - Моксель, поки набагато пізніше воно не було повністю колонізоване слов'янською Київською Руссю і ось тільки тоді у тубільних татаро - угро - фінів стала ходити поневічена слов'янська гривня тобто мала частина рубаної гривні, кацапській рубль.
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02.09.2024 17:31 Відповісти
ХУУЯГ!! чи куяг???
А давайте потужно розпиляєм міл'ярда два-три на потужну ініциативу!!
Чого ж там переддефолтний стан грошей куди нема подіти ))))
Зараз саме велике Крадійництво #2 , щоб вже путлєру доповісти мовляв цей раз точно агрохамія доб'є Державу!!!
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02.09.2024 17:42 Відповісти
Дибііііли Млять! @©
Потужні незламні діжиталізовані дибілиииии!!!
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02.09.2024 17:45 Відповісти
Здається при плануванні грошової реформи 1996 р. були пропозиції що до монети" шаг".
Але ще був в Україні "шеляг".
Шеляг становив 1/3 польсько-литовського гроша; в російській валюті 2/3 копійки.
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02.09.2024 17:53 Відповісти
Шаг - це і є українізований шеляг
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02.09.2024 18:23 Відповісти
Дайош Шагєль, він же маланскій Шегєль !!! ЗЕ-сікєль ( так шекль по біблійному називався)
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02.09.2024 18:07 Відповісти
А гроші на оті ''шаги'' зелений зі своїх офшорів виділить?
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02.09.2024 18:20 Відповісти
Казковий довбень
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02.09.2024 19:09 Відповісти
Цей недомірок який знеціниє національну валюту до небувалого рівня тепер знайшов найбільш актуальну тему під час війни.
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02.09.2024 19:21 Відповісти
Краще б вже ввели доляри і центи !...
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02.09.2024 19:35 Відповісти
От немає у нас більших проблем, як кацапська назва монет! Може й варто відновити історичну назву грошей, але ж, бляха, не під час війни!
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02.09.2024 19:54 Відповісти
Замінити назву 1/100 гривні треба, але не на "шаґ", що абсолютно не зрозуміло ******** українцям, а так і назвати оцю соту частинку гривні "сотка" або "сотик", подібно до того, як болгари назвали в себе одну соту частинку болгарського лева - "стотінка". Це абсолютно логічно і просто. Це народ сприйме і не буде насміхатися над недолугістю банкірів з НБУ.

Післяслово: а розмір земельних ділянок раз і назавжди перевести у міжнародну метричну систему мір - "ар" та "гектар".
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02.09.2024 20:42 Відповісти
Ар і гектар у нас і так давно використовується, а сотка - це неофіційна назва, яка не вживається у документах. Не вживайте і ви
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02.09.2024 22:35 Відповісти
Все прекрасно, крім того навіщо? З такими цінами уже ніхто шагами користуватися не буде.
Шкода, що не раніше. Мені копійки уже й не попадаються, або карткою розраховуючи, а якщо готівка, то більшість округляє.
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03.09.2024 12:49 Відповісти
Чому не ЗЕГ,або ДЕБ ,так би краще звучало.
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03.09.2024 15:26 Відповісти

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