Нацбанк пропонує змінити назву розмінної монети: замість "копійки" буде "шаг". Навіщо це потрібно?

Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресзаходу, передає Укрінформ.

"Сьогодні Національний банк ініціює заміну обігу назви "копійка" на питомо історичну назву "шаг", – сказав Пишний.

За його словами, ініціатива спрямована на відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та підкреслення національних традицій у грошовому обігу України.

Для реалізації ініціативи Нацбанк пропонує внести відповідні зміни до законодавства, зокрема до закону України "Про Національний банк України" та інших нормативних актів.

Нацбанк запевняє, що поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.

Пишний сподівається: якщо суспільство підтримає ініціативу, а Верховна Рада ухвалить необхідне законодавство, карбувати шаги почнуть вже наступного року.

Зокрема, у 2025, за словами Пишного, згідно з попередніми планами, в Україні мають викарбувати 20 млн монет номіналом 50 копійок. Голова НБУ хоче, щоб це були вже монети у 50 шагів.

Експерти та історики підтримують зміни. Зокрема, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Бойко-Гагарін зазначає, що "шаг" для позначення дрібної монети є суто українською назвою для дрібних монет, тому її повернення до сучасного грошового обігу – логічне та науково обґрунтоване.

2 вересня в Україні відзначається День гривні.

2 вересня 1996 року Національний банк України ввів у обіг гривню, що стало завершальним етапом грошової реформи в країні. Цього року Україна відзначає 28 річницю цієї важливої події, яка ознаменувала створення власної грошової системи незалежної держави та стала символом її фінансового суверенітету.