Санкції працюють: Росія почала купувати готівкові долари в Африці

Росія купила в африканської держави Руанда готівкові долари на суму $29,21 млн. Уся сума була куплена в рамках однієї угоди у січні 2024 року. Продавцем виступило міністерство оборони Руанди, а покупцем – "Рособоронекспорт", який є єдиним державним посередником торгівлі продукцією військового призначення.

Це випливає із закритих даних російської митної статистики, передає The Moscow Times.

Згідно з митною декларацією, у поставці були банкноти номіналом $100, а їхня загальна вага склала 292,1 кг.

Зазначається, що це невелика частина готівки, яка була ввезена до Росії після того, як США та Європейський Союз у березні 2022 року заборонили поставляти в країну свої банкноти.

Як писало з посиланням на російські митні дані агентство Reuters, лише за два з половиною роки повномасштабної війни РФ проти України в Росію було імпортовано близько 2,3 млрд готівкових доларів та євро.

Основні поставки доларових банкнот йшли через Туреччину та ОАЕ. При цьому країну походження більше половини партій у статистиці не вказано.

Імпортом у Росію готівки займалася компанія "Аеро-трейд", яка управляє магазинами duty-free в аеропортах п'яти російських міст. Ця компанія виявилася пов'язаною з власником інших великих мереж duty-free Аразом Мехдієвим, який за сумісництвом є зятем Ільгама Рагімова – однокурсника президента РФ Владіміра Путіна.

"Аеро-трейд" забезпечувала надходження готівки весь 2023 аж до 18 січня 2024 року, випливає з даних митниці. Цього дня вона поставила банкнот еквівалентом $20 млн і 20 млн євро. Поставки припинилися через місяць після того, як США пригрозили штрафами установам, які допомагають Росії обходити санкції.

"Рособоронекспорт" придбав у Руанди готівку через п'ять днів після цього – 23 січня. З того часу щонайменше до 30 квітня доларові банкноти в Росію не ввозилися, випливає з даних митної статистики. До санкцій долари та євро до Росії ввозили російські банки.

Як повідомлялося, "Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами — Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.