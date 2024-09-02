"єРобота": Держава вже інвестувала 9,3 мільярда в розвиток малого та середнього бізнесу

19,6 тис. українських підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проєктом "єРобота". За понад два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництво 9,3 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністкрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Половину цих коштів отримувачі грантів вже повернули через сплачені до бюджету податки та збори.

За словами Свириденко, завдяки програмі вже вдалося забезпечити 55 тис. людей новими робочими місцями.

Так, від початку запуску проєкту "єРобота" в липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 17 813 мікрогрантів на 4,2 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 743 гранти на 3,7 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 231 грант на 1 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 806 грантів на 366 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Що таке проєкт "єРобота"

Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.