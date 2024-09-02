Фінська АЕС почала використовувати американське паливо замість російського

Фінська державна енергетична компанія Fortum почала використовувати ядерне паливо американської компанії Westinghouse Electric для того, щоб замінити російські поставки.

Про це йдеться в повідомленні Fortum, передає LIGA.net.

"Перша партія ядерного палива Westinghouse Electric Company була завантажена на АЕС "Ловііса" компанії Fortum під час її щорічної зупинки в серпні", – сказано в повідомленні.

Атомна електростанція "Ловііса" у Фінляндії залежала від ядерного палива дочірньої компанії Росатому – "ТВЕЛ". Після початку повномасштабної війни в Україні Fortum почав шукати заміну російському паливу.

Два ядерні реактори компанії Fortum у Ловіісі забезпечують близько 10% загального виробництва електроенергії у Фінляндії.

"Вперше в історії АЕС "Ловііса" ми маємо повністю західне паливо", – сказав керівник відділу ядерної генерації Fortum Петра Лундстром.

Генеральний директор Fortum Маркус Раурамо своєю чергою заявив, що компанія поважатиме свої чинні контракти з "ТВЕЛ", які діють до 2027 і 2030 років.

Наприкнці липня повідомлялося, що фінська компанія Gasum припинила імпорт скрапленого природного газу з Росії.

В компанії пояснили, що затверджений 24 червня санкцій проти Росії містить заборону на імпорт скрапленого природного газу з РФ через термінали, які не підключені до газової мережі ЄС. Ця заборона набула чинності з 26 липня, відтак Gasum більше не імпортуватиме СПГ з Росії.