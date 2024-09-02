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Фінська АЕС почала використовувати американське паливо замість російського

fortum

Фінська державна енергетична компанія Fortum почала використовувати ядерне паливо американської компанії Westinghouse Electric для того, щоб замінити російські поставки.

Про це йдеться в повідомленні Fortum, передає LIGA.net.

"Перша партія ядерного палива Westinghouse Electric Company була завантажена на АЕС "Ловііса" компанії Fortum під час її щорічної зупинки в серпні", – сказано в повідомленні.

Атомна електростанція "Ловііса" у Фінляндії залежала від ядерного палива дочірньої компанії Росатому – "ТВЕЛ". Після початку повномасштабної війни в Україні Fortum почав шукати заміну російському паливу.

Два ядерні реактори компанії Fortum у Ловіісі забезпечують близько 10% загального виробництва електроенергії у Фінляндії.

"Вперше в історії АЕС "Ловііса" ми маємо повністю західне паливо", – сказав керівник відділу ядерної генерації Fortum Петра Лундстром.

Генеральний директор Fortum Маркус Раурамо своєю чергою заявив, що компанія поважатиме свої чинні контракти з "ТВЕЛ", які діють до 2027 і 2030 років.

Наприкнці липня повідомлялося, що фінська компанія Gasum припинила імпорт скрапленого природного газу з Росії.

В компанії пояснили, що затверджений 24 червня санкцій проти Росії містить заборону на імпорт скрапленого природного газу з РФ через термінали, які не підключені до газової мережі ЄС. Ця заборона набула чинності з 26 липня, відтак Gasum більше не імпортуватиме СПГ з Росії.

Автор: 

АЕС (810) росія (14184) Фінляндія (335) ядерне паливо (269) Westinghouse (116)


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