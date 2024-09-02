Україна ввела нові санкції проти авіагалузі Росії

Президент України Володимир Зеленський підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання – аеропортів та авіавантажних компаній – та 74 фізичних осіб Росії.

Про це сказано у відповідному указі президента, передає ЕП.

Серед об'єктів господарювання, на які наклали санкції, є російські громадянські та вантажні аеропорти Москви ("Внуково" та "Домодєдово"), Хабаровська, Курська, Брянська Бєлгорода та десятка інших міст Росії.

Під обмеження також потрапили транспортні, авіавантажні та обслуговуючі компанії Росії.

Крім того, РНБО ввела санкції проти 74 фізичних осіб Росії.

Серед обмежень є блокування активів, обмеження торгових операцій, польотів та перевезень на території України, запобігання виведення капіталу за межі України, припинення дії торговельних угод й заборона передавання технологій.

Наприкінці липня повідомлялося, що російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

У червні з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.