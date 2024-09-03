МВФ почав місію для перегляду програми EFF: Україна вже восени може отримати $1,1 мільярда

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні вже цієї осені залучити $1,1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль ввечері 2 вересня.

Початок роботи місії він обговорив з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Подякував пану Каммеру та всій команді Фонду за послідовну роботу над четвертим переглядом програми, що відбувся цього літа", – зазначив український прем’єр.

Сторони обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків, а також відзначили прогрес у цьому напрямку.

"Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", – додав Шмигаль.

Під час розмови також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.

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Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.