Уряд дозволив Держспецзв’язку закуповувати безпілотні системи та засоби РЕБ

Кабінет Міністрів дозволив Адміністрації Держспецзв’язку здійснювати закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідні рішення вносить зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Передбачено, що Адміністрація Держспецзв'язку має право в період воєнного стану здійснювати закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами) та їхніх складових частин для потреб Держспецзв'язку, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Національної поліції, а також для потреб інших складових сил безпеки і сил оборони", – зазначив Мельничук.

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У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.

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