В Україні з’явилася мапа безбар’єрності українських вокзалів

"Укрзалізниця" спільно з платформою ЛУН Місто створили Мапу безбарʼєрності вокзалів України.

Про це повідомляє прессллужа держкомпанії.

Зазначається, що завдяки мапі можна перевірити доступність локацій на вокзалі. Водночас 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

На інтерактивній мапі вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України у таких містах: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Запоріжжя, Ужгород, Рівне, Вінниця. Міста будуть додаватись.

Сама мапа безбар’єрності вокзалів доступна за посиланням або у застосунку "Укрзалізниці".