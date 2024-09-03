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В Україні з’явилася мапа безбар’єрності українських вокзалів

інфографіка

"Укрзалізниця" спільно з платформою ЛУН Місто створили Мапу безбарʼєрності вокзалів України.

Про це повідомляє прессллужа держкомпанії.

Зазначається, що завдяки мапі можна перевірити доступність локацій на вокзалі. Водночас 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

На інтерактивній мапі вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України у таких містах: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Запоріжжя, Ужгород, Рівне, Вінниця. Міста будуть додаватись.

Укрзалізниця спільно з ЛУН Місто створили Мапу безбар’єрності вокзалів України

Укрзалізниця спільно з ЛУН Місто створили Мапу безбар’єрності вокзалів України

Сама мапа безбар’єрності вокзалів доступна за посиланням або у застосунку "Укрзалізниці". 

Автор: 

вокзал (111) Укрзалізниця (4763) безбар’єрність (6)


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