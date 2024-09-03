Росія пропонує Індії використовувати свій аналог SWIFT для розрахунків у рупіях і рублях

Російська влада запропонувала Індії використати свій аналог SWIFT для передачі фінансових повідомлень, щоб прискорити розрахунки в рупіях та рублях. Це питання було ретельно вивчено фінансовою владою Індії, яка дійшла висновку, що пропозиція Росії "здійсненна".

Про це пише Businessline із посиланням на джерела, передає The Moscow Times.

"Не маючи можливості використовувати систему SWIFT, Росія тепер хоче, щоб її відомі торгові партнери, включно з Індією та іншими країнами БРІКС, приєдналися до її власного альтернативного механізму передачі повідомлень", – пояснив один зі співрозмовників видання.

Однак, як зазначило джерело, Індія має враховувати глобальні настрої, оскільки війна Росії проти України досі продовжується.

При цьому, як пише видання, Росія та Індія зацікавлені у створенні системи розрахунків у національних валютах, оскільки це зменшить залежність торгівлі від твердих валют, таких як долар США. Відповідно до механізму, який обговорюють сторони, два центральні банки встановлюватимуть прямий обмінний курс між своїми валютами, замість прив'язувати його до долара.

"Прямі розрахунки в національних валютах не лише допоможуть у дедоларизації, а й призведуть до дешевших, швидших та ефективніших транзакцій", – зазначило джерело видання.

У 2023-2024 роках обсяг індійсько-російської торгівлі може зрости до $65 млрд. Більшість цієї суми припаде на закупівлю Індією російської нафти, а до 2030 року Москва та Нью-Делі планують збільшити обсяг торгівлі до $100 млрд.

У середині серпня в Росію прибула делегація індійського центробанку, щоб обговорити, як організувати торгівлю в національних валютах і вигадати спосіб визначення курсу рупії до рубля.

Відключення Росії від SWIFT

Банк Росії розробив свій аналог SWIFT – "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС) – у 2014 році після перших санкцій за анексію Криму.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі найбільші російські банки були відключені від SWIFT, яка забезпечувала передачу даних та платежів між Росією та іноземними кредитними організаціями.

У 14 пакеті санкцій Європейський Союз заборонив своїм компаніям, що не працюють у Росії, використовувати "Систему передачі фінансових повідомлень" Банку Росії, російського аналога SWIFT.

За даними Центробанку Росії, на початок року у СПФС було 556 російських та іноземних користувачів, у тому числі 159 іноземних із 20 країн, включно з 58 банками. Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що серед них є банки Китаю, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Казахстану.