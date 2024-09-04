МАГАТЕ надасть Україні технічну підтримку у добудові Хмельницької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило свою підтримку планам України щодо завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції і готове надати технічну підтримку проєкту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що під час зустрічі міністра Германа Галущенка та гендирекора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі обговорювались деталі цього проєкту, а також питання захисту ключових енергетичних об'єктів України.

Міністр наголосив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво може початися, щойно парламент ухвалить відповідний законопроєкт.

Гроссі у відповідь наголосив на важливості цього проєкту і запевнив, що МАГАТЕ підтримає його реалізацію.

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Гедиректор МАГАТЕ також звернув увагу на важливість проєкту будівництва нових блоків, зазначивши, що агентство підтримує його реалізацію.

Він додав, що участь МАГАТЕ сприятиме дотриманню високих стандартів ядерної безпеки, а також запропонував започаткувати місію технічної підтримки для гарантування безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи, що, за його словами, підвищить довіру до проєкту з погляду ядерної безпеки.

Як повідомлялося, у червні комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.