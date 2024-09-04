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Новини
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МАГАТЕ надасть Україні технічну підтримку у добудові Хмельницької АЕС

аес,хмельницька,хаес

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило свою підтримку планам України щодо завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції і готове надати технічну підтримку проєкту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що під час зустрічі міністра Германа Галущенка та гендирекора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі обговорювались деталі цього проєкту, а також питання захисту ключових енергетичних об'єктів України.

Міністр наголосив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво може початися, щойно парламент ухвалить відповідний законопроєкт.

Гроссі у відповідь наголосив на важливості цього проєкту і запевнив, що МАГАТЕ підтримає його реалізацію.

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Гедиректор МАГАТЕ також звернув увагу на важливість проєкту будівництва нових блоків, зазначивши, що агентство підтримує його реалізацію.

Він додав, що участь МАГАТЕ сприятиме дотриманню високих стандартів ядерної безпеки, а також запропонував започаткувати місію технічної підтримки для гарантування безпечної інтеграції нових компонентів у вже існуючі системи, що, за його словами, підвищить довіру до проєкту з погляду ядерної безпеки.

Як повідомлялося, у червні комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Автор: 

МАГАТЕ (193) Міненерго (922) Хмельницька АЕС (75)


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Коли ж ви мародери кончені вже нажретесь?! Які великі (крадівництва) будівництва під час війни?! Ракет немає, снарядів і БПЛА теж, а на розпил знайшли. Кожному ОПнику по острівцю в Карибському морі прикупити вирішили?
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04.09.2024 10:38 Відповісти
Покажи як виготовляють снаряди без електроенергії.
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04.09.2024 10:52 Відповісти
Все ж таки будуть протягувати рішення про болгарські (расєйські) реактори, сволота.
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04.09.2024 10:52 Відповісти
Я что-то пропустил? Когда это Westinghouse Electric Sweden AB
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04.09.2024 11:21 Відповісти
В статті сказано: "Міністр наголосив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі перемовин з Болгарією щодо постачання реакторів. Будівництво може початися, щойно парламент ухвалить відповідний законопроєкт."
Що тут незрозуміло?
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04.09.2024 16:40 Відповісти
Потужно. Років через 15 запустять, а може й ні.

Какая разніца
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04.09.2024 12:06 Відповісти
Ще б пак! Зельониє хочуть там поставити кацапські реактори! "Одін народ, адна страна, к чему і стрємімся, за что і в вайнушку іграєм!"
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04.09.2024 12:45 Відповісти

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