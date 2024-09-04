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Рада провалила звільнення голови Фонду держмайна Коваля

Голова ФДМУ Віталій Коваль

Верховна рада не змогла проголосувати за відставку голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Перший (не)пішов. Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", – зазначив він.

За звільнення Коваля проголосували 225 нардепів із 226 необхідних для ухвалення рішення.

Коваль очолює Фонд держмайна з 21 листопада 2023 року.

Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба. 

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень". 

Автор: 

ВР (2865) Коваль (34) ФДМУ (1364)


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