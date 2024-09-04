Рада провалила звільнення голови Фонду держмайна Коваля

Верховна рада не змогла проголосувати за відставку голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Перший (не)пішов. Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Зробити звіт йому не дали", – зазначив він.

За звільнення Коваля проголосували 225 нардепів із 226 необхідних для ухвалення рішення.

Коваль очолює Фонд держмайна з 21 листопада 2023 року.

Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".