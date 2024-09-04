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Новини
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"Метінвест" уже планує інвестиції у "зелений" перехід України та Європи, – СЕО Юрій Риженков

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До повномасштабної війни компанія "Метінвест" виробляла близько 14 млн тонн сталі. Зараз, через втрату підприємств – близько 5,5-6 млн тонн. Але компанія має намір нарощувати виробництво, та інвестувати кошти у зелену металургію України та Європи.

Про це розповів генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков у інтервʼю телеканалу Bloomberg TV. 

"Метінвест" має досить гарну ресурсну базу в Кривому Розі, яку можна покращити, щоб забезпечити виробництво зеленої сталі в Європі. Ми є джерелом найбільших обсягів чистої сировини для виробництва зеленої сталі на європейському континенті. Тож наша стратегія полягає в тому, щоб розвивати виробництво зеленої сталі в Україні", – заявив Риженков.

Передусім, звісно, треба дочекатися, поки воєнні ризики значно зменшаться, щоб компанія могла робити значні інвестиції в Україні, уточнив Риженков. Але інвестиційні плани у компанії уже підготовлені.

"Ми розглядаємо можливість будівництва або придбання нових потужностей із виробництва зеленої сталі за межами України, які будуть працювати на українській сировині. Один із таких заводів ми плануємо побудувати в Італії. Але ми також відкриті до інших можливостей, включно з придбанням активів у сусідніх країнах", – уточнив СЕО компанії.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України, щороку компанія вкладає 12 млрд грн в інвестиційні проекти в Україні.

Автор: 

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Світан - Ахметов прискорено модернізує шахту з коксовим вугіллям у Покровську, який знаходиться під загрозою захоплення. Завозиться найновіше західне обладнання. Це як зрозуміти?
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04.09.2024 13:39 Відповісти
значит что русские посмешили радоваться захвату Покровская и наши войску будут битсы за него до последнего. Впрочем, как и за любой улочек украинской земли
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04.09.2024 17:30 Відповісти
скільки споживає енергії корабель за 500 млн дол.?
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04.09.2024 14:02 Відповісти
там водородные генераторы стоят и яхта считается без углеродистого следа. А сколько энергии она потребляет узнайте из ТТХ завода изготовителя, если вам так интересно. Да, а вам не интересны характеристики "Бугатти", которую себе Леночка Зеленская заказала?)))
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04.09.2024 19:34 Відповісти
тормозу ахметову могли і дизель без каталізатора поставити, така срань і вонь як на його меткомбінатах, він ж сам говорив що без донбасу жити не може бугаті може і млн. дол. коштує, но корито тормоза 500 , це ж скільки ракет можна виготовити щоб свинособак бомбити
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04.09.2024 22:30 Відповісти
А вы гниды не планируете у нас в Запорожье заменить мартеновские печи - технологию позапрошлого столетия? Такие печи остались только в двух местах на планете. У нас и в задрыпаном индийском поселке.
Инвистировать они в Европу собрались суки. Дышать в городе уже вообще стало невозможно.
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04.09.2024 16:08 Відповісти
Над Запорожсталью сейчас прежде всего необходимо ПВО. Ведь после Азовстали, ММКИ и Севгока, русские террористы вполне могут ударить и по Запорожстали
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04.09.2024 17:32 Відповісти
Не знаю как там с зелёной энергетикой, но Франция уже реактор атомный запускает.))) Правда они вытребовали от ЕС признания атомной энергетики зелёной. Может и нам вытребовать признание украинской промышленности зелёной, чтоб не тратиться на какие-то там переходы?
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04.09.2024 19:31 Відповісти

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