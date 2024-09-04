"Метінвест" уже планує інвестиції у "зелений" перехід України та Європи, – СЕО Юрій Риженков

До повномасштабної війни компанія "Метінвест" виробляла близько 14 млн тонн сталі. Зараз, через втрату підприємств – близько 5,5-6 млн тонн. Але компанія має намір нарощувати виробництво, та інвестувати кошти у зелену металургію України та Європи.

Про це розповів генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков у інтервʼю телеканалу Bloomberg TV.

"Метінвест" має досить гарну ресурсну базу в Кривому Розі, яку можна покращити, щоб забезпечити виробництво зеленої сталі в Європі. Ми є джерелом найбільших обсягів чистої сировини для виробництва зеленої сталі на європейському континенті. Тож наша стратегія полягає в тому, щоб розвивати виробництво зеленої сталі в Україні", – заявив Риженков.

Передусім, звісно, треба дочекатися, поки воєнні ризики значно зменшаться, щоб компанія могла робити значні інвестиції в Україні, уточнив Риженков. Але інвестиційні плани у компанії уже підготовлені.

"Ми розглядаємо можливість будівництва або придбання нових потужностей із виробництва зеленої сталі за межами України, які будуть працювати на українській сировині. Один із таких заводів ми плануємо побудувати в Італії. Але ми також відкриті до інших можливостей, включно з придбанням активів у сусідніх країнах", – уточнив СЕО компанії.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України, щороку компанія вкладає 12 млрд грн в інвестиційні проекти в Україні.