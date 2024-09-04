У Києві змінять перепустки на авто для пересування у комендантську годину

Із 00:00 23 вересня в Києві діятимуть перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази.

У заявці важливо обґрунтувати необхідність переміщення під час комендантської години.

"Після оновлення перепустки стару необхідно повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав. Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу", – підкреслили у КМДА.

Наголошується, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

Столичні чиновники пояснюють, періодичне оновлення – вимушений крок, щоб перепустками могли користувалися лише ті, хто дійсно має на це підстави, а саме: працівники сектора безпеки та оборони, критичної інфраструктури та органів державної влади.

Нагадаємо, остання зміна нічних перепусток у Києві відбулася у вересні минулого року.