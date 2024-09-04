Рада підтримала відставку віцепрем’єрки Стефанішиної

Верховна рада підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.

Наагадаємо, Стефанішину призначили віцепрем'єркою з євроінтеграції у червні 2020 року.

Очікується, що її звільнення з посади є "технічним". За даними Forbes, Стефанішина отримає додаткові повноваження – офіс віцепремʼєрки з європейської реінтеграції планують об'єднати з Мінʼюстом. Це обʼєднане міністерство вона й очолить.

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Як повідомлялося, 3 вересня заяви про відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також заяви про звільнення написали віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

4 вересня заяву про звільнення подав міністр закордонних справ Дмиро Кулеба.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня буде "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".