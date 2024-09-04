"Інтерпайп" вперше в своїй історії орендував судно для перевезень у Чорному морі

Українська промислова група "Інтерпайп" уперше в своїй історії почала оперувати судном, яке взяла в оренду (time charter).

Про це розповів директор із закупівель і логістики компанії Олексій Яновський, передає УНІАН.

На запитання, чи не розглядав "Інтерпайп" можливість розвитку власного флоту, зокрема придбання власних суден, Яновський зауважив, що "Інтерпайп" не тільки розглядав, але й уже реалізує на практиці залучення власних суден замість традиційного фрахту.

"Однак ми не вважаємо за доцільну саме закупку власних транспортних засобів. Замість цього вперше в своїй історії цього року "Інтерпайп" взяв в оренду (time charter) судно для здійснення операцій у Чорному морі", – пояснив він.

Яновський не уточнив назву та розміри судна, проте зазначив, що наразі воно виконує фідерні доставки з Одеси в порт "Варна", а також доставляє продукцію в грузинський порт "Поті", звідки далі вона направляється клієнтам компанії в країнах СНД, зокрема, в Центральній Азії.

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-червня 2024 року українська промислова компанія "Інтерпайп" перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 2 млрд 409 млн грн.