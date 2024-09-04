Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти, зібрані через United24. Передбачені поставки на 47 мільйонів

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала перший контракт на купівлю боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу United24. У межах угоди передбачені поставки на суму 47 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У Міноборони нагадали, що в травні 2024 року уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку Збройних Сил України, відкритого для залучення добровільних внесків через United24.

Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.

Про United24

Фандрейзингова платформа United24, створена з ініціативи президента України, спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет.

Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її Сил оборони.

За 28 місяців роботи платформи завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад $678 млн.

На початку серпня керівник Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський заявляв, що повністю забезпечити Збройні Сили України усім необхідним за кошти держави неможливо, доки триває російське вторгнення, оскільки потреби Сил безпеки та оборони у зброї та тиловому забезпеченні регулярно оновлюються.

До того "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала угоди з українськими виробниками на постачання наземних дронів-камікадзе та про постачання боєприпасів на загальну суму 3,7 млрд грн.

30 липня "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони та підприємства вітчизняного оборонно-промислового комплексу підписали два контракти на загальну суму в майже 5 млрд грн.