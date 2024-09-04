Путін визнав зрив держпрограми виробництва регіональних літаків

Російська державна програма відродження авіапрому РФ, у рамках якої влада планувала в найкоротші терміни довести випуск цивільних літаків до рівнів часів СРСР, зіткнулася з хронічними затримками, і терміни початку випуску російського регіонального лайнера постійно переносяться.

На це поскаржився президент Росії Владімір Путін на нараді з питань розвитку інфраструктури Далекого Сходу, передає The Moscow Times.

"Нам потрібен регіональний літак. Але ми відкладаємо і відкладаємо все праворуч і праворуч будівництво q появу цього регіонального, так потрібного нам літака", – сказав Путін.

Він нагадав, що минулого року на Східному економічному форумі було поставлено мету довести пасажиропотік на внутрішніх рейсах на Далекому Сході до 4 млн осіб на рік.

"Для вирішення цього завдання необхідно будувати та модернізувати аеродромну інфраструктуру, розвивати парк повітряних суден", – заявив тоді Путін.

Але регіональні лайнери – "Байкал" на 9 місць та турбогвинтовий Ту-114 на 68 пасажирів – так і не з'явилися на ринку.

Згідно із затвердженою в 2022 році комплексною програмою розвитку авіагалузі, перші п'ять "Байкалів" мали зійти з конвеєрів авіазаводів уже цього року. Також на 2024 рік було призначено початок виробництва Іл-114 (2 одиниці). У травні уряд переніс випуск "Байкалів" на 2025 рік, а Ту-114 – на 2026 рік.

За початковим планом, цього року авіакомпанії мали отримати вже 40 російських літаків. Крім "Байкалів" та "Ту-114", парк мали поповнити 20 імпортозаміщених "суперджетів" (SSJ-New), 6 середньомагістральних лайнерів МС-21, а також 7 літаків Ту-214.

Насправді російський авіапром зможе зробити лише один літак – Ту-214, випливає з оновленої програми Мінпромторгу РФ. Плани з випуску на 2025 рік урізані більш ніж у чотири рази – 20 машин замість початкових 82, на 2026 рік – на одну п'яту (97 лайнерів замість 120).

Авіація в Росії

У серпні повідомлялося, що вартість російського нового багатоцільового літака "Байкал" (ЛМС-901), який мав би замінити "кукурузник" АН-2, зросла з початкових 120 млн до 455 млн рублів за п'ять років.

До того стало відомо, що анонсований раніше російською владою план виготовлення майже 1000 власних цивільних літаків до 2030 року можуть урізати через недостатній попит та занадто високу собівартість виробництва.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден.

При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.