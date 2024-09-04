В Україні змінили порядок страхування пасажирських поїздок у транспорті

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оновило механізм страхування поїздки на автомобільному та міському електричному транспорті. Так, Наказом Міністерства №671 затверджено оновлений Порядок та умови страхування пасажирських перевезень.

Про це йдеться в повідомленні Мінінфраструктри.

Як було раніше

Механізм страхування будувався за принципом того, що перевізник виконував роль посередника між пасажиром та страховою компанією. Так, пасажир купував квиток на поїздку, який включав оплату страхового полісу, страхуючи сам себе за власний кошт.

Відповідна інформація вказувалася в квитку.

Як стало тепер

Перевізник страхує свою відповідальність за шкоду, заподіяну пасажиру, багажу та вантажу, укладаючи зі страховою компанією відповідний договір страхування без залучення до цих відносин пасажира.

Таким чином пасажир не є стороною договору для відшкодування заподіяної шкоди в разі настання страхового випадку.

У разі настання страхового випадку відповідне відшкодування може здійснюватися страховою компанією саме за безпосереднім зверненням пасажира.

Перевізник також має право ініціювати процес відшкодування.

"Тобто якщо раніше сам страхував себе, адже до квитка був включений страховий поліс, то тепер ідеться про страхування відповідальності саме перевізником, який має забезпечити відповідний договір із компанією без потреби залучати у ці відносини пасажира", – пояснили в Мінінфраструктури.

На кого поширюється

Порядок поширюється на страхування відповідальності автомобільного перевізника, крім таксі та перевезення пасажирів легковим транспортом на замовлення, та міського електричного транспорту за шкоду, заподіяну пасажиру та багажу.

Для перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення також слід укладати договори страхування. Ця норма є обов'язковою.

Якщо ж договору страхування немає, то це порушення закону України "Про автомобільний транспорт" та ліцензійних умов. Однак зміст таких договорів визначається на розсуд перевізника та страхової компанії та не регулюється затвердженим Порядком.

Оновлені умови страхування регулюють лише відповідальність за шкоду життю та здоров’ю пасажира, а також шкоду багажу. Натомість питання шкоди вантажу відповідним Порядком не регулюється.

Для страхування перевезення вантажу також слід укладати відповідні договори, а їхня відсутність – порушення закону та ліцензійних умов. Однак зміст таких договорів визначається на розсуд перевізника та страхової компанії.

У Мінінфраструктури наголосили, що під час кожного перевезення на борту транспорту у водія має бути страховий поліс або засвідчена перевізником копія договору відповідальності.

Окрім цього, перевізник зобов'язаний інформувати пасажира про реквізити укладеного договору між перевізником та страховою компанією, розмір страхової суми у квитках та у салонах транспортних засобів.

Страхова сума

Крім того, Порядок встановлює мінімальну страхову суму, на яку перевізник зобов'язаний застрахувати відповідальність з розрахунку на одного потерпілого. Вона становить 320 тис. грн за шкоду життю та здоров'ю.

Вказана сума розрахована на основі автоцивілки, тож їхнє збільшення буде відбуватися синхронно. Коли ж розмір страхової суми в автоцивілці перевищить 140 мінімальних заробітних плат, то зростання припиниться. За бажанням перевізник може страхувати свою відповідальність і на більшу суму.

Натомість мінімальні розміри страхування відповідальності за шкоду, заподіяну багажу, не встановлюються. Перевізник зможе обирати для себе оптимальний варіант з урахуванням своїх можливостей та конкуренції за пасажира.

За шкоду здоров'ю та життю пасажира встановлюються порядок розрахунку розмірів страхових виплат для різних випадків. Порядок розрахунків виплат за шкоду багажу залишається на розсуд перевізника та страхової компанії.

Як отримати відшкодування

Для цього визначено зміст заяви про страхову виплату. Вона подається безпосередньо людиною, яка має на неї право. Наприклад, пасажиром, водієм чи машиністом, їхніми спадкоємцями або ж законними представниками.

Заява про виплату подається безпосередньо страховій компанії. Форма заяви може бути паперовою або ж електронною, залежно від вибору заявника.

Порядком також визначені документи, які варто додати до заяви про страхову виплату, пов’язану зі шкодою, заподіяною пасажиру.

Так, пасажир може підтвердити своє перебування в транспортному засобі під час перевезення:

квитком, іншим документом, на підставі якого виконувалося перевезення,

довідкою, наданою перевізником,

будь-якими іншими офіційними документами, які можуть підтверджувати такий факт, наприклад договором для некомерційних перевезень.

Перелік документів, які додаються до заяви про страхову виплату, пов'язану зі шкодою, заподіяною працівнику, визначаються самостійно роботодавцем та страховою компанією в договорі.

Страхові компанії зобов'язані надавати консультаційну допомогу заявнику. Також на вимогу заявника, страхові мають надати інформацію про документи, які мають бути долучені до заяви, їхню форму, спосіб і порядок їхнього отримання.

Термін розгляду заяви про страхову виплату – до 30 днів. Спосіб повідомлення про результати розгляду заяви має бути обраний на розсуд заявника.